Luna llena en Tauro del 26 de octubre: cuál es el mejor ritual de abundancia para atraer prosperidad

El plenilunio invita a conectar con la prosperidad y la estabilidad material. Conocé el rito paso a paso para establecer intenciones y atraer nuevas oportunidades.

La Luna llena en Tauro del 26 de octubre de 2026 invita a conectar con la abundancia, revisar la relación con el dinero y establecer nuevas intenciones para atraer prosperidad.

Luna llena en Tauro del 26 de octubre: el plenilunio del lunes 26 de octubre de 2026 será una oportunidad para reflexionar sobre la relación con el dinero, la estabilidad y el valor personal. cuál es el mejor ritual de abundancia para atraer prosperidad

Desde la astrología, este signo de Tierra está asociado con los recursos materiales, la seguridad y el disfrute de los pequeños placeres, por lo que esta fase lunar invita a revisar qué significa realmente la abundancia y cómo construirla en la vida cotidiana. La Luna llena, por su parte, simboliza culminaciones, revelaciones y momentos de balance. Su combinación con el signo taurino invita a preguntarse qué aspectos de la vida ofrecen solvencia y cuáles necesitan cambios para sostener el bienestar a largo plazo.

En este contexto, los rituales pueden funcionar como una herramienta simbólica para establecer intenciones, ordenar prioridades y definir objetivos concretos.

Uno de los rituales más apropiados para esta Luna llena consiste en combinar una intención económica con un ejercicio de gratitud y una acción concreta para mejorar la relación con los recursos disponibles. La propuesta conecta con la energía simbólica de Tauro, un signo vinculado con la constancia, la paciencia y la construcción de seguridad a largo plazo.

Para realizarlo, solo se necesitan una hoja de papel, una lapicera y una moneda que represente la prosperidad que se desea cultivar. Paso a paso del ritual para atraer abundancia

1. Preparar un espacio tranquilo: elegir un lugar cómodo, sin distracciones, y tomarse unos minutos para respirar y conectar con las propias necesidades.

2. Escribir tres motivos de gratitud: anotar tres aspectos de la vida que ya aporten seguridad o bienestar. Pueden estar relacionados con el trabajo, los vínculos, las oportunidades o los recursos materiales disponibles.

3. Definir una intención económica: escribir un objetivo claro y realista para las próximas semanas, como organizar los gastos, ahorrar una cantidad determinada, buscar nuevas oportunidades laborales o desarrollar un proyecto personal.

4. Sostener una moneda entre las manos: utilizarla como símbolo de la abundancia que se busca construir. Mientras se sostiene, visualizar el objetivo y pensar qué pasos permitirían acercarse a él.

5. Elegir una acción concreta: para cerrar el ritual, comprometerse con una decisión que pueda ponerse en práctica al día siguiente. Puede ser revisar el presupuesto, actualizar el currículum o comenzar a separar una pequeña cantidad de dinero para un objetivo.

La moneda puede guardarse en un lugar especial como recordatorio de la intención. Lo importante es que el ritual no quede únicamente en un deseo, sino que ayude a convertirlo en una decisión consciente.