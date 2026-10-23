Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos La investigación comenzó por la denuncia de los vecinos por el aislamiento total en que vivía la familia. El padre es un bioquímico de 71 años. Cuando la Policía llegó al lugar, escuchó los gritos desesperados de auxilio de las víctimas. Por Agregar C5N en









Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico. Redes sociales

Un caso de privación ilegítima de la libertad causa conmoción en la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut. Se trata de un bioquímico de 71 años que está acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos en su vivienda durante años.

Hubo un dramático operativo de rescate a raíz de las sospechas de los propios vecinos del barrio, quienes se acercaron a la comisaría para presentar una denuncia formal. Los denunciantes notaron la falta total de contacto de los menores y el aislamiento extremo que había en la casa.

Tras una primera intervención sin éxito de la Policía Comunitaria el 20 de octubre, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario elaboraron un informe urgente que encendió todas las alarmas. Ante la negativa del hombre, que no quiso que entraran en el hogar, el Ministerio Público Fiscal ordenó el allanamiento.

"Los chicos tienen 19, 17 y 13 años, y no hay hasta el momento ningún tipo de registro de estos tres chicos que hayan tenido en algún momento de su vida escolaridad. O sea, estos chicos en principio nunca fueron al colegio", detallaron fuentes judiciales. Trascendió que estaban desnutridos y que vivían hacinados, y que solo salían con permiso del hombre por la noche.

El sospechoso quedó detenido a disposición de la Justicia bajo la carátula de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, calificación que podría agravarse conforme avanza el proceso de recolección de pruebas.

Cómo fue el momento del rescate en Esquel Una familia fue rescatada en Esquel tras estar privada de la libertad por el propio padre de familia. Cuando la Policía entró al hogar, mediante una orden judicial, porque no había contacto visual con la mujer y los tres hijos del hombre, los efectivos escucharon gritos de pedidos de auxilio que provenían de distintos sectores donde la mujer y los tres chicos se hallaban confinados. Tras ser puestos a salvo, los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados para recibir atención médica y contención psicológica urgente tras el cautiverio.