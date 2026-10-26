Conmoción: murió el reconocido streamer Komanche

Carlos Mauricio Gómez, el creador de contenido salvadoreño conocido como Komanche, fue hallado sin vida a los 30 años en Monterrey, México, según confirmó su representante, Byron Reyes, luego de hablar con la familia. La noticia empezó a circular el domingo 25 de octubre, cuando medios locales reportaron el hallazgo de un hombre sin vida en una casa de esa ciudad, y se expandió rápido por la comunidad del streaming de habla hispana.
Hasta el momento, las causas de la muerte no fueron esclarecidas. De acuerdo con los reportes de medios mexicanos, el cuerpo apareció en una casa de la colonia Paseo de Cumbres, donde vivía el streamer, después de que vecinos advirtieran que la puerta llevaba un día abierta. La Fiscalía de Nuevo León realiza los peritajes y todavía no emitió un comunicado que confirme oficialmente la identidad ni los motivos.
Reyes también compartió un mensaje contra el acoso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”. Ni él ni los medios que difundieron la publicación establecieron una relación entre esas palabras y lo ocurrido.
Entre las voces del ambiente que se pronunciaron estuvo la de Martín “Coscu” Pérez Disalvo, uno de los referentes del streaming argentino. En X, el influencer escribió: “Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas”.
Quién era Komanche
Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, departamento de San Vicente, El Salvador. Empezó a transmitir en Twitch en 2015 y, con los años, sumó seguidores dentro y fuera de su país: más de 1,7 millones en esa plataforma y 886 mil en Instagram. Sus colaboraciones con otros creadores, entre ellos su compatriota Fernanfloo, ampliaron su alcance en Centroamérica.
Su salto a la fama regional llegó con Squid Craft Games, una competencia dentro de Minecraft inspirada en la serie El juego del calamar, que organizó junto a AuronPlay y El Rubius, dos de las figuras más seguidas del entretenimiento digital en español.
Su último tiempo estuvo atravesado por movimientos y polémicas. En enero anunció que dejaba Twitch para seguir en YouTube, Kick y TikTok. Había sido presentado como parte de La Velada del Año 6, pero su combate se canceló después de que adelantara el anuncio y rompiera el acuerdo de confidencialidad. Y a fines de septiembre, según reconstruyó Infobae México, quedó en el centro de una fuerte discusión en redes por acusaciones de presunto acoso formuladas por creadoras de contenido, a las que respondió públicamente.
Reyes lo recordó como uno de los “máximos embajadores” de El Salvador en el mundo del entretenimiento online y destacó el cariño que había logrado entre sus colegas de la industria.