Los mercados reaccionaron con fuertes caídas tras la victoria de Lula en Brasil: ¿a cuánto cotiza el real? El resultado electoral revirtió las expectativas de los inversores y provocó una ola de ventas en los activos brasileños. Por Agregar C5N en









El ETF EWZ llegó a retroceder cerca de un 27% en las operaciones previas a la apertura, mientras que los futuros del real perdieron alrededor de un 10%.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil generó un fuerte movimiento bajista en los activos financieros del país. Los inversores habían apostado por un triunfo de Flávio Bolsonaro y comenzaron a desarmar posiciones tras conocerse el resultado electoral.

Entre las principales caídas, el fondo cotizado EWZ, que reúne acciones de empresas brasileñas, llegó a perder un 27% en las operaciones previas a la apertura. En ese mismo período, Petrobras retrocedió un 21%, Itaú cayó un 27% y Bradesco registró una baja del 29%. Por su parte, los contratos de futuros del real mostraron una depreciación cercana al 10%. En este momento, la moneda brasileña cotiza a $287 para la compra y $317 para la venta.

La reacción contrastó con el comportamiento que habían tenido los activos brasileños después de la primera vuelta electoral, cuando las expectativas de un cambio de gobierno impulsaron las cotizaciones. Desde entonces, el índice Ibovespa había acumulado una suba cercana al 7%, mientras que el EWZ avanzó más del 11%.

Cómo impacta el resultado de las elecciones de Brasil en la economía Argentina El resultado también abrió interrogantes sobre las consecuencias económicas para la Argentina. La evolución del real es uno de los factores a seguir por su incidencia en la competitividad comercial entre ambos países, además del impacto que pueda tener la volatilidad financiera sobre otros mercados de la región.