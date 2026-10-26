26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Los mercados reaccionaron con fuertes caídas tras la victoria de Lula en Brasil: ¿a cuánto cotiza el real?

El resultado electoral revirtió las expectativas de los inversores y provocó una ola de ventas en los activos brasileños.

Por
El ETF EWZ llegó a retroceder cerca de un 27% en las operaciones previas a la apertura

El ETF EWZ llegó a retroceder cerca de un 27% en las operaciones previas a la apertura, mientras que los futuros del real perdieron alrededor de un 10%.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil generó un fuerte movimiento bajista en los activos financieros del país. Los inversores habían apostado por un triunfo de Flávio Bolsonaro y comenzaron a desarmar posiciones tras conocerse el resultado electoral.

Eel empleo se redujo en 17 provincias.
Te puede interesar:

El empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída

Entre las principales caídas, el fondo cotizado EWZ, que reúne acciones de empresas brasileñas, llegó a perder un 27% en las operaciones previas a la apertura. En ese mismo período, Petrobras retrocedió un 21%, Itaú cayó un 27% y Bradesco registró una baja del 29%. Por su parte, los contratos de futuros del real mostraron una depreciación cercana al 10%. En este momento, la moneda brasileña cotiza a $287 para la compra y $317 para la venta.

La reacción contrastó con el comportamiento que habían tenido los activos brasileños después de la primera vuelta electoral, cuando las expectativas de un cambio de gobierno impulsaron las cotizaciones. Desde entonces, el índice Ibovespa había acumulado una suba cercana al 7%, mientras que el EWZ avanzó más del 11%.

Cómo impacta el resultado de las elecciones de Brasil en la economía Argentina

El resultado también abrió interrogantes sobre las consecuencias económicas para la Argentina. La evolución del real es uno de los factores a seguir por su incidencia en la competitividad comercial entre ambos países, además del impacto que pueda tener la volatilidad financiera sobre otros mercados de la región.

Brasil es uno de los principales socios comerciales de Argentina. Por eso, la evolución del tipo de cambio, el desempeño de las empresas brasileñas y las decisiones económicas que adopte el gobierno de Lula serán variables relevantes para evaluar el alcance de las repercusiones.

Noticias relacionadas

El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar continúa su marcha ascendente y sube $10

El riesgo pais, en un nuevo máximo.

En un clima de volatilidad regional, el riesgo país supera los 750 puntos y caen fuerte las acciones argentinas

FULL es la red de tiendas de conveniencia de YPF más grande del país.

YPF y McDonald's suman una nueva experiencia para sus clientes

Varias zonas se quedan sin tarifa de luz y gas subsidiada por Zona Fría.

Zona fría: el Gobierno definió qué ciudades quedaron sin tarifa subsidiada de luz y gas

La empresa ya había tomado la misma medida en 2019.

Alarma en Mar del Plata: La Campagnola frena su planta y suspende a 60 trabajadores

las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un record historico

Las exportaciones superaron los u$s100.000 millones y marcaron un récord histórico

Rating Cero

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

Luciano Pereyra rompió en llanto luego de anunciar la noticia más importante de su vida

La conductora habló sobre una posible vuelta con el padre de sus hijos.

La contundente frase de Sabrina Rojas sobre la posibilidad de volver con Luciano Castro: "Chonguear"

últimas noticias

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Hace 6 minutos
Karla Robles y Diego Zerda.

Diego Zerda fue condenado a cuatro años y medio de prisión por instigar al suicidio a Karla Robles

Hace 14 minutos
Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Hace 20 minutos
Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

Hace 58 minutos
El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

Hace 1 hora