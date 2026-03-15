Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados: cómo queda el calendario

La agenda de este año ofrecerá múltiples oportunidades para descansar o planificar viajes dentro del país a lo largo del año.

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados.

Después del fin de semana largo de marzo 2026, abril comienza con más feriados : la agenda oficial de Argentina trae buenas noticias para quienes esperan descansos prolongados, ¿cómo queda el calendario?

Por qué habrá dos fines de semana largos consecutivos en 2026 y qué feriados cuenta

Luego del fin de semana largo del tercer mes del año, el cuarto también comenzará con varios asuetos, lo que generará un nuevo período ideal para viajar, descansar o planificar una escapada.

El Gobierno confirmó la existencia de dos fines de semana largos consecutivos entre fines de marzo y comienzos de abril, lo que permitirá a muchos argentinos disfrutar de varios días de descanso cuando recién comienza el ciclo escolar.

El primero de los descansos extendidos se dará entre el sábado 21 y el martes 24 de marzo , gracias al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24 de marzo.

A este feriado se suma el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días consecutivos. Esta fecha, recordada bajo el lema Nunca Más , busca reflexionar sobre la importancia de la democracia y el Estado de derecho en el país.

Pocos días después llegará otro descanso prolongado, ya que a comienzos de abril habrá nuevamente un fin de semana largo de cuatro días: entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, los argentinos podrán disfrutar de un nuevo ciclo de descanso en el marco de Semana Santa. El 2 de abril, además, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible que recuerda a los soldados que participaron en el conflicto del Atlántico Sur.

nunca mas

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Además, existen feriados que pueden moverse dentro del calendario para generar fines de semana largos:

15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17 de junio)

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

El calendario también contempla los llamados “feriados puente”, que buscan fomentar el turismo interno. En 2026 serán:

lunes 23 de marzo

viernes 10 de julio

lunes 7 de diciembre

Gracias a estas fechas, el año tendrá varios fines de semana largos, entre los que se destacan: