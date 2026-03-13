Fin de semana de 4 días: cuándo serán los feriados de marzo 2026 y cómo cambian la semana La combinación de fechas patrias y jornadas no laborables crea un bache en la rutina que muchos aprovecharán. Por + Seguir en







Conocé cuáles serán los feriados nacionales que habrá este mes para descansar

Esta configuración de fechas busca incentivar el turismo interno, permitiendo una pausa de cuatro días para quienes no tengan obligaciones laborales el lunes.

El lunes 23 de marzo ha sido establecido como día no laborable bajo la modalidad de feriado puente turístico.

El martes 24 de marzo es un feriado nacional de cumplimiento obligatorio por el Día de la Memoria.

Los servicios públicos, bancos y escuelas permanecerán cerrados durante el lunes y el martes en la mayoría de las provincias. En este marzo de 2026, el calendario nacional ofrece un respiro estratégico con la llegada de un fin de semana de cuatro días que promete movilizar el turismo interno en todo el país. Esta configuración particular de feriados no solo interrumpe la semana laboral, sino que obliga a las empresas y servicios públicos a readecuar sus esquemas de atención.

Más allá del entusiasmo por el tiempo libre, la estructuración de este fin de semana de cuatro días responde a la Ley de Establecimiento de feriados y fines de Semana Largos, que busca incentivar el consumo en el sector turístico. Ya sea que estés planeando un viaje relámpago a las sierras o simplemente quieras maratonear series sin culpa, este feriado puente cambia por completo el ritmo de la semana.

Así serán los feriados que generan un fin de semana largo en marzo 2026

Argentina se prepara para un nuevo período de descanso extendido que alcanzará los cuatro días de duración, aunque la aplicación del beneficio variará según el sector laboral. Según el cronograma oficial para este marzo de 2026, el esquema abarca desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.

Sin embargo, es fundamental distinguir la naturaleza jurídica de cada jornada: mientras que el martes 24 es un feriado nacional inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 ha sido catalogado únicamente como día no laborable con fines turísticos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre