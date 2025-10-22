22 de octubre de 2025 Inicio
Video: una familia se cruzó una embarcación en plena Ruta 40 y fue viral

El hecho ocurrió en Santa Cruz, Un catamarán era transportado por un camión, con destino al Lago Viedma, en El Chaltén. "Casi choco con un barco", fue la frase del autor del video.

El catamarán

El catamarán, con rumbo al Lago Viedma, en El Chaltén.

Un hecho insólito sucedió este fin de semana, en la Ruta 40, en Santa Cruz, cuando un automovilista que viajaba con su familia rumbo a El Chaltén se topó de frente con un enorme catamarán, transportado por un camión, que ocupaba ambos carriles de la trazada. Para evitar un accidente, el conductor debió tirarse a la banquina mientras filmaba lo sucedido en un video que fue viral: "Casi choco con un barco", expresó.

Trump ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe sur.
Trump anunció el hundimiento de un barco que transportaba drogas desde Venezuela: once muertos

El momento fue registrado por los acompañantes del automovilista. En las imágenes se escucha a una mujer advirtiendo: “No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina”, mientras el conductor maniobraba, para ceder el paso. La gran embarcación viajaba rumbo al Lago Viedma, un espejo de agua ubicado a pocos kilómetros de El Chaltén, en la provincia santacruceña.

El vehículo que llevaba el barco tenía que ser escoltado por guías tanto en la parte delantera como trasera, ya que tapaba completamente los dos carriles de la traza, lo que obligaba a los conductores a dirigirse a la banquina de tierra para evitar cualquier posibilidad de colisión u accidente.

“Te está haciendo señas que te tires a la banquina, andá a la banquina”, repitió la mujer en el video mientras el camión avanza lentamente, dejando pasar a todos los vehículos sin incidentes. Este catamarán, identificado como ALM, estaba siendo trasladada desde el Puerto de Punta Bandera hacia Bahía Túnel, en la costa norte del Lago Viedma.

“El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, explicó el periodista Pablo Manuel, protagonista del episodio a LU12 AM680, quien decidió inaugurar su cuenta de TikTok con el video, cuya primera publicación fue todo un éxito, ya que alcanzó más de 8 millones de reproducciones, 300 mil likes y miles de comentarios.

Mirá el insólito cruce con un catamarán en Ruta 40

