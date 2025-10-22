22 de octubre de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.315 del miércoles 22 de octubre de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto. El sorteo Siempre Sale repartió millones de pesos a 32 afortunados

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025.



Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 22 de octubre de 2025

Números ganadores: 02 - 04 - 10 - 37 - 38 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $2.142.866.313

5 aciertos: 16 ganadores. Premio: $27.542.970

4 aciertos: 661 ganadores. Premio: $8.262.891

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 22 de octubre de 2025

Números ganadores: 06 - 07 - 25 - 30 - 31 - 44

6 aciertos: Vacante. Premio: $1.187.938.804,50

5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $27.542.970

4 aciertos: 978 ganadores Premio: $8.262.891

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 22 de octubre de 2025

Números ganadores: 03 - 14 - 15 - 20 - 38 - 40

6 aciertos: vacante. Premio: $4.053.399.408

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 22 de octubre de 2025

Números ganadores: 01 - 11 - 12 - 19 - 31 - 40

5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $247.092.322,50

Pozo extra: resultado del miércoles 22 de octubre de 2025

Números ganadores: 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 14 - 15 - 20 - 25 - 30 - 31 - 37 - 38 - 40 - 44

6 aciertos: 860 ganadores. Premio $130.000.000

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.316 del Quini 6 se realizará el domingo 26 de octubre a las 21.15. Pozo estimado: $8.900 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

