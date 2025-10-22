22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

"En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida": la impactante campaña de seguridad al volante en España

Con una narrativa cruda e imágenes sensibles, la Dirección General de Tráfico (DGT) busca luchar contra las distracciones de los conductores.

Por
 Durante el año 2024

 Durante el año 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas.

En España se iniciará este jueves una nueva y contundente campaña de sensibilización enfocada en la lucha contra las distracciones al volante, una de las principales causas de siniestros mortales. Un spot publicitario de la Dirección General de Tráfico (DGT) rompe con el tono de campañas recientes, optando por una narrativa cruda que utiliza las impactantes imágenes de un accidente frontal a cámara lenta con dos víctimas fatales.

Te puede interesar:

Qué le dijo Mariana Lens, la argentina que era buscada en Mallorca, a la Policía española

El anuncio, de poco más de un minuto de duración, reproduce la secuencia de una colisión frontal entre dos vehículos. El siniestro se origina cuando un conductor consulta su teléfono móvil e invade el carril contrario, chocando contra otro auto en el que viajan una madre y su hija, quienes mueren en el acto. La campaña busca exponer las graves consecuencias de desatender la conducción, incluso por fracciones de segundo.

El mensaje central de la campaña se sintetiza en el eslogan "en un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida". Este doble sentido hace referencia directa a la muerte de las víctimas inocentes y al profundo impacto que las secuelas psicológicas y judiciales persiguen al conductor responsable, quien en el spot despierta de una pesadilla rodeado de las personas que murieron.

La DGT explicó en un comunicado que esta iniciativa busca "conmover, interpelar y movilizar a la ciudadanía", subrayando que la seguridad vial no es un tema técnico, sino una "cuestión profundamente humana y una responsabilidad compartida". El anuncio está rodado con un marcado estilo cinematográfico, incluyendo el recurso de la cámara lenta, para maximizar el impacto visual y forzar la reflexión en el espectador.

Embed - Vivir después de haber provocado un siniestro con víctimas, no es vivir.

La gravedad del problema radica en las estadísticas. Durante el año 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas. Según estimaciones oficiales, aproximadamente un tercio de estas víctimas fueron causadas por distracciones, siendo la consulta o manipulación del teléfono móvil mientras se conduce la práctica más peligrosa y frecuente.

La campaña, que se difundirá en medios de comunicación y redes sociales durante los próximos dos meses, también busca recordar las graves consecuencias para el autor de este tipo de siniestros, que van más allá del ámbito de la seguridad vial. El conductor puede enfrentar responsabilidades judiciales por un delito de homicidio por imprudencia (o incluso doloso), sumado a graves secuelas psicológicas como insomnio o ansiedad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca y aseguran que está bien de salud.

Revelaron por qué Mariana Lens, la argentina que desapareció en Mallorca, se alejó de su familia

play

Hallaron a la argentina que estaba desaparecida en Mallorca: apareció en una comisaría

Yolanda Díaz tuvo un furcio viral.

"Queda gobierno de corrupción para rato": el furcio viral de la vicepresidenta de España

La hermana de la argentina desaparecida en España cree que la joven fue secuestrada para trata de personas

La hermana de la argentina desaparecida en España cree fue secuestrada en un caso de trata de personas

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: No tenés que hacer esto

El desgarrador audio de la argentina desaparecida en España: "No tenés que hacer esto"

La familia de Mariana Lens no sabe nada de ella desde el 14 de octubre.

Buscan a una joven argentina que viajó a España por trabajo: temen que sea víctima de trata

Rating Cero

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

Shakira eligió a Ed Sheeran para relanzar Hips Dont Lie.

Shakira relanzó Hips Don't Lie junto a Ed Sheeran: dónde escuchar la canción

Frankenstein, Stranger Things y Death by Lightning, lo más destacado de noviembre.

Llega el mes de Stranger Things: Netflix confirmó todos sus estrenos para noviembre

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

últimas noticias

Gustavo Petro / Donald Trump

Donald Trump acusa a Gustavo Petro de ser "un matón" y "un mal tipo" que fabrica "muchas drogas"

Hace 12 minutos
play

Martín Lousteau criticó con dureza al Gobierno: "Ahora vemos los vínculos de Espert, Bullrich y Lorena Villaverde con el narcotráfico"

Hace 39 minutos
play
 Durante el año 2024, 1.154 personas perdieron la vida en las carreteras españolas.

"En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida": la impactante campaña de seguridad al volante en España

Hace 46 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.315 del miércoles 22 de octubre de 2025

Hace 47 minutos
El proyecto de ley para anexar Cisjordania fue presentado por el diputado Avio Maoz, líder del partido de ultra derecha Noam.

El Parlamento de Israel dio el primer paso legislativo para autorizar la anexión de Cisjordania

Hace 1 hora