A 15 años del femicidio de Wanda Taddei, Eduardo Vázquez podrá acceder a salidas transitorias

El exbaterista de Callejeros obtuvo el beneficio en el Período de Prueba y sería excarcelado sin cumplir la mitad de la condena a prisión perpetua dictada en 2013.

El femicida de Wanda podría recibir un beneficio de la Justicia para salir de la cárcel.

A 15 años del femicidio de Wanda Taddei, el 21 de febrero de 2010, la justicia decidió que el exintegrante de la banda Callejeros Eduardo Vázquez pueda tener salidas transitorias.

El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.
Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

El juez de Ejecución Penal N°3, Axel López, habilitó la incorporación del femicida en el Período de Prueba para este beneficio que fue rechazado en 2021, 2023 y 2024. Ahora tiene la posibilidad de salir de la cárcel por lapsos de entre 12 y 72 horas.

El músico aun no cumplió la mitad de la pena, a pesar de la oposición de la Fiscalía y el consejo correccional. Además, de que el fallo será apelado por el abogado de la familia de la víctima.

La decisión fue confirmada por Jorge Taddei, padre de Wanda, que expresó su indignación: "No nos esperábamos esto. De todas maneras, no está firme. El Servicio Penitenciario dice que hubo una mejora, que participa de los programas, pero que todavía no está en condiciones de salir”, dijo a TN.

Eduardo Vázquez fue condenado a cadena perpetua por el femicidio de su mujer, Wanda Taddei
El femicidio de Wanda Taddei

El asesinato de Wanda Taddei se produjo cuando el exbaterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, la roció con alcohol y la prendió fuego durante una discusión y delante de sus dos hijos menores. Fue el 10 de febrero de 2010 en la casa en donde vivía la pareja, en Mataderos. La joven de 29 años murió después de agonizar durante 11 días con casi el 60% de su cuerpo quemado.

En junio de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº20 porteño lo condenó a 18 años de cárcel por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, atenuado por emoción violenta". A esta pena se sumó la de la tragedia de Cromañón y la tenencia de plantas de marihuana.

La familia de Wanda apeló el fallo en 2013 y la Cámara de Casación declaró improcedente la atenuación por emoción violenta y dictaminó la pena a prisión perpetua.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

