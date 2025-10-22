22 de octubre de 2025 Inicio
Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Uno de los animé japoneses más exitosos de la historia se ha convertido en el símbolo de la reciente ola de protestas juveniles a nivel global. Se publicó por primera vez como manga, en 1997, y narra la historia de un grupo de extraños piratas que, mientras buscan un legendario tesoro, se enfrentan al autoritarismo y a la desigualdad.

One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump



Cuando el japonés Eiichir Oda publicó en julio de 1997 el primer capítulo de One Piece en la revista Weekly Shonen Jump, pocos imaginaban que aquella extraña historia de "piratas pop" se convertiría en uno de los fenómenos culturales más duraderos de las últimas décadas.

Casi treinta años después, con más de mil capítulos de manga (historieta japonesa), más de mil episodios de animé, películas taquilleras y una adaptación live action de alcance global, la obra no solo consolidó su lugar en la historia del entretenimiento japonés, sino que también trascendió el ámbito de la ficción para transformarse en un símbolo de resistencia y libertad entre las nuevas generaciones.

El universo de One Piece se centra en Monkey D. Luffy, un joven que emprende un viaje para encontrar el tesoro legendario del difunto rey de los piratas, Gol D. Roger, y así convertirse en el nuevo soberano de los mares. Su travesía lo lleva a reunir una tripulación diversa y desopilante, conocida como los Sombrero de Paja.

La serie combina humor, acción, drama y una crítica constante al poder autoritario, la corrupción y la desigualdad. Esa mezcla, que parece dirigida a adolescentes, encierra una profundidad emocional y política que ha resonado en estos últimos meses en distintos países del mundo, donde One Piece fue tomada como símbolo por las protestas de la llamada Generación Z.

Las revueltas en los últimos meses sacudieron a países como Nepal, Marruecos, Francia, Indonesia, Madagascar, Perú y Paraguay tuvieron como denominador común que los manifestantes portaban banderas con el inconfundible logo de la calavera pirata con sombrero de paja, de los protagonistas del famoso animé.

¿De qué se trata originalmente One Piece?

La epopeya creada por Eiichir Oda se enmarca dentro del género shonen, dirigido tradicionalmente a jóvenes varones, pero su impacto desbordó cualquier etiqueta. Desde sus inicios, One Piece abordó temas universales como la justicia, la amistad y el valor de la libertad individual.

En el manga y en su versión animé, el gobierno que domina su universo no es solo una estructura política: es una metáfora del control institucional que reprime la verdad y castiga a quienes la desafían. Frente a ese poder, Luffy encarna la desobediencia pura, un héroe que no busca destruir el orden sino liberarlo de la mentira y la hipocresía. Esa lectura, reinterpretada por las generaciones más jóvenes, convirtió a la serie en una especie de manifiesto pop de la insumisión.

El fenómeno cultural se amplificó con la expansión global del animé. A comienzos de los 2000, la serie comenzó a emitirse fuera de Japón y se integró rápidamente en la cultura juvenil de América Latina y Europa. Su estética colorida, sus personajes carismáticos y su narrativa en constante evolución hicieron de One Piece un relato de crecimiento personal, casi una novela de aprendizaje colectiva.

El fanatismo se multiplicó con las redes sociales, donde memes, fanarts y análisis ideológicos construyeron un lenguaje compartido entre millones de jóvenes. Para la llamada Generación Z, criada en la inmediatez digital pero también marcada por la precariedad y el desencanto político, One Piece se volvió un refugio simbólico: una historia que reivindica los sueños en tiempos de incertidumbre.

