Cómo es la inteligencia artificial que utiliza la NASA para prever el impacto del sol en el espacio Su objetivo es adelantarse a los posibles impactos solares y comprender mejor cómo proteger tanto las misiones espaciales como las infraestructuras terrestres.







Conocé cómo se prevee que será el impacto solar según la NASA

La exploración espacial enfrenta desafíos constantes vinculados a fenómenos naturales que se originan en el Sol. Uno de los organismos más importantes en el estudio del espacio exterior, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ya puso en marcha un sistema innovador.

Estas manifestaciones pueden tener consecuencias directas no solo en los satélites y naves, sino también en la comunicación y los sistemas tecnológicos en la Tierra. Para anticiparse a esos efectos, la ciencia busca herramientas cada vez más sofisticadas que permitan interpretar señales y patrones con mayor precisión. En ese camino, los avances tecnológicos se vuelven aliados indispensables para procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo.

Así es la inteligencia artificial que usa la NASA para anticipar el impacto de la actividad solar

El Laboratorio de Desarrollo Fronterizo de Mountain View, California, funciona desde 2016 como un espacio de colaboración entre la NASA y compañías privadas de inteligencia artificial (IA), con el fin de aplicar aprendizaje automático avanzado a desafíos en áreas como defensa planetaria, heliofísica, ciencias de la Tierra, medicina y exploración lunar.

En el verano de 2024, Norteamérica presenció un fenómeno histórico: auroras boreales visibles en sus ciudades. Sin embargo, la misma actividad solar responsable de este espectáculo puede interrumpir satélites clave para los sistemas terrestres. Frente a esto, la inteligencia artificial surge como una posible herramienta para anticipar y mitigar estos riesgos.

En cooperación con KX Systems, el laboratorio exploró un uso novedoso de kdb+, software reconocido en el ámbito financiero por su capacidad para seguir fluctuaciones de mercado en tiempo real. Esta vez se aplicó al análisis espacial: los investigadores procesaron datos sobre la ionósfera, la actividad solar y el campo magnético terrestre, y mediante algoritmos de aprendizaje automático consiguieron predecir eventos disruptivos con hasta 24 horas de antelación. La combinación entre la experiencia científica de la NASA y la innovación tecnológica de KX abre nuevas perspectivas. Desde proteger satélites hasta mejorar procesos industriales, esta alianza demuestra cómo la cooperación entre ciencia e industria puede generar avances significativos.