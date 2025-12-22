Desaparición de María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento al camionero

22 de diciembre de 2025 Inicio
Se trata de un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Salta sobre Héctor Romero, quien vio por última vez a la diseñadora de moda. Fue luego de que previamente sea sobreseído por falta de pruebas.

Héctor David Romero y María Cash.

Héctor David Romero y María Cash.

La Sala I de la Cámara Federal de Salta revocó el sobreseimiento del camionero Héctor Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía, en el marco de la investigación por la desaparición de María Cash, ocurrida el 8 de julio de 2011.

Te puede interesar:

Los jueces advirtieron que el Juzgado Federal N°2 de Salta no obtuvo los recursos suficientes para sobreseer a Romero, quien vio por última vez a Cash previo a su desaparición, por lo que marcaron que el proceso había sido cerrado precipitadamente. Además, pidieron investigar las conductas del camionero.

El fallo fue resuelto luego de que el fiscal federal Eduardo Villalba pidiera en octubre que se anule el sobreseimiento de Romero durante una audiencia ante los magistrados Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá.

Maria Cash

En ese momento, alertó que el camionero no colaboró con la causa y sostuvo su acusación: "Luego de reunir todas las pruebas, tengo certeza de su autoría en el crimen de María, por lo que pido a los jueces que hagan un análisis completo de la causa, ya que María Cash merece que se sepa la verdad".

En tal sentido, el fiscal federal le atribuyó haber levantado a Cash en General Güemes con la intención de abordarla sexualmente y en el trayecto de la rotonda de esta ciudad a Joaquín V. González, la atacó y luego hizo desaparecer su cuerpo.

La diseñadora de moda fue vista por última vez en la grabación de una cámara de seguridad en el acceso a la ciudad de Salta, aunque después otros testigos aseguraron que se trasladó a la ciudad de General Güemes donde habría sido vista haciendo dedo con sentido hacia el sur.

El fallo que había sobreseído a Héctor Romero por el caso María Cash

El Juzgado Federal N° 2 de Salta había sobreseído en mayo al camionero Héctor Romero por el delito de homicidio agravado por alevosía por el que estaba imputado en relación a la desaparición de María Cash, ocurrida el 8 de julio de 2011.

A través de un comunicado, la Justicia informó que se tomó la decisión este lunes, luego de analizar informes periciales con los se concluyeron que no hay pruebas suficientes para vincularlo con el caso. Además, declaró que el proceso "no le afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado", por lo que ordenó su inmediata libertad.

