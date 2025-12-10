Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

El Juzgado Federal de Goya aceptó los pedidos de la fiscalía federal y dispuso una nueva cifra para quienes aporten datos sobre la ubicación de Peña y la foto de su posible aspecto actual.

El Juzgado Federal de Goya, Corrientes, ordenó este martes elevar de forma inmediata el monto de la recompensa y actualizar la imagen de Loan Danilo Peña , el niño de cinco años desaparecido desde junio de 2024, en el paraje rural 9 de Julio . Esta decisión judicial busca intensificar la búsqueda del menor, que permanece sin paradero conocido, luego de un pedido expreso de la fiscalía federal.

El tribunal, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo , aceptó la solicitud y estableció una cifra que supere los $5 millones establecidos hasta el momento para quienes aporten información concreta y veraz que permita dar con Loan. Además, dispuso que las autoridades contraten expertos para aplicar técnicas de envejecimiento digital a la última fotografía conocida del niño.

La actualización digital mostrará cómo podría lucir su aspecto físico actual, un elemento clave si el niño se encuentra vivo y retenido en otro lugar. La medida intenta ofrecer una herramienta de reconocimiento más precisa a la ciudadanía.

El pedido fue solicitado por la querella, y canalizado a través de la Fiscalía , con el objetivo de revitalizar la investigación y sortear el bloqueo en el proceso de búsqueda. Tanto los familiares como los fiscales consideraron que la recompensa actual y la foto existente resultan insuficientes para motivar la cooperación de posibles testigos o allegados a los implicados .

Creen que el aumento de la recompensa debe concretarse por varios motivos; entre ellos, entienden que ejercerá mayor presión sobre quienes posean información y forzaría la ruptura de un posible "pacto de silencio" .

La nueva foto, por su parte, es fundamental para facilitar el reconocimiento en caso de que el niño esté en otra provincia o país. La Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad elaborará la imagen del niño, mientras que INTERPOL Argentina se encargará de que la actualización de la imagen de Loan llegue a destinos internacionales.

La resolución de la Corte Federal obliga ahora al Ministerio de Seguridad de la Nación a publicar el nuevo monto de la recompensa y a coordinar la actualización digital de la imagen de Loan con organismos especializados. La investigación mantiene la hipótesis de trata, lo que sugiere que el niño podría encontrarse fuera del territorio de Corrientes.

La placa de búsqueda de Loan Danilo Peña. Infobae

Cuándo desapareció Loan Danilo Peña y cómo está el caso hoy

Loan desapareció hace más de 18 meses, el 13 de junio del año pasado, durante una reunión familiar en la zona rural correntina. El caso, inicialmente investigado por la justicia provincial, se federalizó por la sospecha de trata de personas, lo cual llevó al procesamiento con prisión preventiva de seis sopechosos, incluidos efectivos policiales y exfuncionarios.

Un año después, ante la falta de respuestas y el posible cierre del caso, los padres del pequeño, José Peña y María Noguera, viajaron a Buenos Aires. Frente a los magistrados de la Cámara Federal, María expresó su desesperación y rogó para que el caso siguiera adelante: "Queremos saber algo de nuestro hijo... No se sabe dónde está, cómo está o qué pasó con Loan".

En noviembre de este año, La Sala III de La Cámara Federal de Casación Penal anuló el límite de dos meses que se había impuesto para cerrar la investigación y confirmó que la búsqueda no cesaría mientras el niño esté desaparecido.