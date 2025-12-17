Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena Desde el domingo se intensificó la búsqueda de María José San Martín, de 25 años, vista por última vez el viernes 12 de diciembre. La joven se perdió después de salir de su auto, que quedó encajado en la arena, para pedir ayuda. Por + Seguir en







La joven se encuentra internada tras sobrevivir en una zona hostil.

Apareció con vida María José San Martín, la policía que era intensamente buscada desde el fin de semana en Chubut, tras desaparecer durante una tormenta de arena. Según medios locales, apareció a 50 kilómetros de su última ubicación conocida, deshidratada y débil, fue inmediatamente trasladada a un hospital.

La desaparición ocurrió el viernes pasado, cuando joven se encontraba junto a una compañera, con quien se dirigían a realizar relevamiento de un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago.

Según informó canal12web, la joven "fue hallada en estado de deshidratación a unos 50 kilómetros de su última ubicación conocida y recibió asistencia inmediata por parte del personal que participaba del operativo".

Todo se inició cuando el Renault Logan en el que viajaban quedó encajado, fue en ese momento que ambas salieron a buscar señal de celular para pedir ayuda, pero María nunca regresó al pueblo y encendió el alerta.

Fuentes del caso señalaron a medios locales, que la consulta sobre la ausencia de la oficial derivó en la intervención de un agente local, que recorrió el área y constató que San Martín ya no estaba en el sitio donde había quedado el vehículo. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo para casos de desapariciones y desplegó recursos técnicos y humanos en la zona.

Tras esto, el operativo de localización se puso en marcha recién el domingo e involucra a personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.