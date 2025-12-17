17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Chubut: apareció con vida a la policía desaparecida durante una tormenta de arena

Desde el domingo se intensificó la búsqueda de María José San Martín, de 25 años, vista por última vez el viernes 12 de diciembre. La joven se perdió después de salir de su auto, que quedó encajado en la arena, para pedir ayuda.

Por

La joven se encuentra internada tras sobrevivir en una zona hostil. 

Apareció con vida María José San Martín, la policía que era intensamente buscada desde el fin de semana en Chubut, tras desaparecer durante una tormenta de arena. Según medios locales, apareció a 50 kilómetros de su última ubicación conocida, deshidratada y débil, fue inmediatamente trasladada a un hospital.

La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´
Te puede interesar:

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

La desaparición ocurrió el viernes pasado, cuando joven se encontraba junto a una compañera, con quien se dirigían a realizar relevamiento de un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago.

Según informó canal12web, la joven "fue hallada en estado de deshidratación a unos 50 kilómetros de su última ubicación conocida y recibió asistencia inmediata por parte del personal que participaba del operativo".

Todo se inició cuando el Renault Logan en el que viajaban quedó encajado, fue en ese momento que ambas salieron a buscar señal de celular para pedir ayuda, pero María nunca regresó al pueblo y encendió el alerta.

Fuentes del caso señalaron a medios locales, que la consulta sobre la ausencia de la oficial derivó en la intervención de un agente local, que recorrió el área y constató que San Martín ya no estaba en el sitio donde había quedado el vehículo. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, que activó el protocolo para casos de desapariciones y desplegó recursos técnicos y humanos en la zona.

Tras esto, el operativo de localización se puso en marcha recién el domingo e involucra a personal de la ciudad de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se lleva a cabo la autopsia del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.
play

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Un auto terminó en el fondo de una pileta en Francia.

Video: perdió el control de su auto y terminó en el fondo de una pileta con su hija

El bombero que murió atropellado se llamaba Matías Di Paolo.

Quién era el bombero que murió atropellado en Morón: trabajó en el operativo del derrumbe del Hotel Dubrovnik

La joven se había separado de su compañera para buscar señal con el celular. 

Nueva desaparición en Chubut: buscan a una policía que quedó varada con su auto y salió a pedir ayuda

costanera: murio el hombre que se tiro a nadar en el rio de la plata con 4 menores

Costanera: murió el hombre que se tiró a nadar en el Río de la Plata con 4 menores

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 9 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 15 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 24 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 30 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 50 minutos