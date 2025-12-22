Esta emocionante historia de la primera minera mujer en Argentina está en Netflix y sorprende a todos: cómo encontrarla La película combina emoción, contexto social y una mirada íntima sobre la lucha por la igualdad, elementos que explican su creciente repercusión. + Seguir en







Las Películas Argentinas que trascienden fronteras en Netflix

Una historia poco conocida pero profundamente inspiradora llegó al catálogo de Netflix y rápidamente empezó a captar la atención del público argentino y de la audiencia internacional. Se trata de Miss Carbón, una producción que pone el foco en una mujer que rompió barreras en un ámbito históricamente dominado por hombres y que logró abrir un camino impensado en la industria minera del país.

Ambientada en el sur argentino, la historia reconstruye el recorrido personal y profesional de la primera mujer minera trans en Argentina, mostrando no solo los desafíos laborales que enfrentó, sino también las resistencias culturales y los prejuicios arraigados en su entorno. La producción se suma así a la lista de contenidos argentinos que logran trascender fronteras, al contar una historia real que emociona, interpela y deja huella.

Sinopsis de Miss Carbón, la película sobre la historia argentina que es furor en Netflix Miss Carbón - Netflix Miss Carbón es una película argentina que narra la inspiradora historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer trans minera de la Patagonia argentina, que rompe barreras en un entorno masculino y lleno de supersticiones, luchando por su identidad de género y su derecho a trabajar en la mina de carbón de Río Turbio, enfrentando rechazo y prejuicios para hacer valer su lugar.

Tráiler de Miss Carbón Embed - MISS CARBÓN TRAILER - 12 DE JUNIO SOLO EN CINES Reparto de Miss Carbón Lux Pascal: Interpreta a Carlita Rodríguez.

Laura Grandinetti.

Romina Escobar.

Simone Mercado.

Paco León.

Agostina Innella.

Gabriela Pastor.

Federico Marzullo.

Jorge Román.

Lautaro Zera.

Santiago Loy.

Víctor López.