22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información pública vinculada al envío de lingotes de oro al exterior.

Por
Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior
Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que entregue información pública vinculada al envío de lingotes de oro al exterior, al considerar que la autoridad monetaria no justificó de manera adecuada la decisión de mantener esos datos bajo “reserva total”.

El dólar oficial entra en el tramo final del año.
Te puede interesar:

El dólar arranca la semana de Navidad estable, pero cerca de los $1.500

La decisión fue adoptada por la Sala V del tribunal, integrada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, quienes concluyeron que la negativa del BCRA vulneró los principios de transparencia, publicidad y máxima divulgación que rigen el derecho de acceso a la información pública. En ese marco, señalaron que la respuesta del organismo se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” y no permitió verificar si la restricción al acceso a la información era legítima.

El planteo judicial había sido impulsado por la Asociación Bancaria, a partir de varios pedidos de acceso a la información pública realizados en julio y agosto de 2024, en el marco de la Ley 27.275. Allí se solicitaban precisiones sobre eventuales envíos de lingotes de oro al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes administrativos correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo fue rechazado bajo el argumento de que la información requerida se encontraba alcanzada por las excepciones previstas en el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, al considerar que su difusión podía afectar la seguridad de las reservas y el normal funcionamiento del sistema financiero.

La Cámara, sin embargo, adoptó un criterio distinto. Según el fallo, “la configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”, y remarcó que es el Estado quien debe demostrar, de forma concreta, que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño a un interés legítimamente protegido.

En ese sentido, los jueces cuestionaron que el Banco Central no explicara “por qué no podría informar si existieron las operaciones de envío de lingotes de oro al exterior y el monto involucrado, el ámbito en que se adoptó la decisión, la existencia de expedientes administrativos o la eventual notificación a la sindicatura”, entre otros puntos que consideraron centrales para el control público.

El tribunal también subrayó que la información reclamada se vincula con “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales, y recordó que el derecho de acceso a la información se encuentra regido por el principio de máxima divulgación.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o, en su defecto, que indique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden ser divulgados y de qué manera su difusión podría poner en riesgo el sistema financiero o perjudicar los intereses del organismo. Además, impuso las costas de ambas instancias al Banco Central, al resultar vencido en el proceso.

La sentencia

sentencia de apelacion oro

.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el BCRA

El Tesoro aceleró la compra de dólares y elevó a casi u$s2.000 millones sus depósitos en el Banco Central

El dólar oficial subió $10 durante la semana, el mayor aumento en lo que va de diciembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de diciembre

La mora bancaria de los hogares alcanzó el 7,8% en octubre, un porcentaje que triplica al del mismo mes del año pasado.

Hogares al límite: la morosidad se disparó en octubre y alcanzó niveles récord en préstamos personales

El dólar se ubica abajo de los $1.500, 

El dólar cerró la semana estable y cerca de los $1.500

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

El dólar cerró sin cambios: oficial y minorista estables, mientras la brecha con los financieros se achicó

Santiago Bausili se reunió con empresarios.

Empresarios se reunieron con Santiago Bausili y apoyaron la reforma laboral del Gobierno

Rating Cero

Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Ahora, llegó a la gran N roja, una película coreana que es furor en este sitio de streaming, se trata de El gran diluvio. Las producciones coreanas tienen algo especial, y no es casualidad. La mezcla precisa de calidad técnica y una estructura narrativa distinta -en la que es fácil pasar de la risa al llanto, como en la serie El juego del calamar.
play

Cuál es la trama de El Gran Diluvio, la película coreana que sorprende en Netflix y es lo más visto

Las Películas Argentinas que trascienden fronteras en Netflix
play

Esta emocionante historia de la primera minera mujer en Argentina está en Netflix y sorprende a todos: cómo encontrarla

Evangelina Anderson subió una foto en bikini acompañada de la música de Ian Luca. ¿Un guiño?

Evangelina Anderson, ¿en modo soltera? Las sugerentes fotos que subió en medio de la polémica con Ian Lucas

Se convirtió en uno de los estrenos más vistos del streaming.
play

De qué se trata Miss Carbón, la emocionante película basada en una historia argentina que es de lo más visto en Netflix

La Odisea se estrenará el 17 de julio de 2026.
play

Se conoció el primer tráiler oficial de La Odisea, la película más esperada de 2026

últimas noticias

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Ordenaron al Banco Central entregar información sobre el envío de lingotes de oro al exterior

Hace 42 minutos
Héctor David Romero y María Cash.

Desaparición de María Cash: la Justicia revocó el sobreseimiento al camionero

Hace 43 minutos
Carina Zampini le contestó mal a una fanática que sin querer le tiró la botella que tenía en la mano

El momento en que Carina Zampini tuvo un tenso cruce con una fan: "¿Y ahora qué hago?"

Hace 57 minutos
Un conductor expuso una insólita justificación tras dar positivo de alcoholemia.

"Tomé vinagre": la insólita explicación de un conductor que dio positivo de alcoholemia en Pinamar

Hace 1 hora
El arte, la arquitectura y el entorno natural se integran para construir un mensaje claro y perdurable.

Este parque está sobre la costanera de Buenos Aires y tiene un significado muy especial: cuál es

Hace 1 hora