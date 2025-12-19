Causa ANDIS: Ornella Calvete se negó a declarar

Se trata de la exfuncionaria del ministerio de Economía que debió renunciar en medio del escándalo, hija de uno de los imputados principales del caso.

Ornella Calvete, hija de Miguel Angel Calvete, estaba citada este viernes para presentarse a declarar como imputada en la nueva ronda de indagatorias dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la compra de medicamentos, pero se negó a declarar.

Denunciaron a un padre de un colegio de Palermo por presuntos abusos a alumnos

La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi y la cita es a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py.

Ornella Calvete era funcionaria pública con el cargo de Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024. Debió renunciar cuando se desató el escándalo.

En la casa de Ornella Calvete, se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas, en un procedimiento realizado el 9 de octubre del 2025.

En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Angel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana.

Según el requerimiento fiscal “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”. Por su parte, Miguel Ángel Calvete le responde: “No hace falta…con el 3% a KM está perfecto”.

En una conversación, Karina le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitosss” y que se lo merece.

A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Miguel Ángel Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.

Para el fiscal ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.

Otros dos imputados que se negaron a declarar

Diego Martín D’Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis y contaba con acceso al sistema de precios y Patricia Canevasio, de confianza de Calvete, se negaron a declarar ayer en la causa.

Los dos fueron citados en la nueva ronda de indagatorias, y optaron por negarse a responder, según confirmaron fuentes judiciales.