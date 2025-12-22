22 de diciembre de 2025 Inicio
La actividad económica cayó 0,4% en octubre y marcó el primer retroceso en cuatro meses

Según el Indec, la actividad económica mostró una baja mensual desestacionalizada, aunque mantuvo una suba interanual del 3,2%. Pesca e intermediación financiera lideraron las alzas, mientras que la industria volvió a traccionar a la baja.

La actividad económica registró en octubre su primera caída mensual en cuatro meses. De acuerdo con el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el estimador mensual de actividad económica (EMAE) mostró una disminución del 0,4% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada.

Pese al retroceso mensual, el indicador mantuvo una variación positiva en la comparación interanual. En el decimo mes del año, el EMAE creció 3,2% frente al mismo mes del año anterior, impulsado por el desempeño de la mayoría de los sectores que integran el indicador.

En la medición interanual, doce de los sectores económicos registraron subas. Se destacaron Pesca, con un fuerte avance del 91,4%, e Intermediación financiera, que creció 22,8%, motorizada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en el resultado interanual del EMAE. Junto con las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que crecieron 3,9%, aportaron en conjunto 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual de la actividad.

En contrapartida, tres sectores mostraron caídas frente a octubre de 2024. La industria manufacturera encabezó las bajas, con un retroceso del 2,7%, seguida por la administración pública y defensa (-0,8%) y hoteles y restaurantes (-1,0%). En conjunto, estas ramas restaron 0,52 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

