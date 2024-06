Desaparición de Loan: confirmaron cuándo podrían dejar de buscar al menor

La trama se vuelve compleja y gira en torno a la familia a partir de acusaciones cruzadas teniendo en cuenta que el tiempo transcurre y el niño no aparece. Ante una probable fecha que indique el fin de los rastrillajes, Mendoza comentó que "eso lo dispone el fiscal en la investigación".

Sobre el retiro de las fuerzas federales de la zona de rastrillajes, indicó: "Nosotros como fuerza nacional de Bomberos estamos en el lugar a requerimiento y vamos a estar hasta que nos digan".

El comandante aseguró que "se trabaja en todas las hipótesis", y, de acuerdo con los rastrillajes, los perros marcaron que el niño llegó hasta la escuela y luego se perdió en sentido hacia la ruta, que serían alrededor 8 kilómetros. No hay rastros de huellas.

En una entrevista con C5N, Laudelina, la tía del pequeño y esposa de uno de los detenidos, relató cómo se vivió el día que el chico desapareció y apuntó contra María, la mamá de Loan: “Estoy preocupada porque la gente me señala a mí. Nosotros estuvimos toda la tarde buscando a Loan ese mismo jueves. Lo buscamos y no lo encontramos. Comimos un guiso y después de eso con mi marido fue a buscar naranjas con los chicos y yo me quedé acá buscando mandarinas”.

Para la mujer, le pareció “todo muy raro”. “Fue una cosa de minutos lo que pasó, habrán pasado 20/25 minutos. Nosotros lo llamábamos, pero nadie contestaba y tampoco escuchamos ningún llanto”, recordó. En este sentido, Laudelina cree que Loan no está perdido, sino que “existe la posibilidad que alguien haya estado en el monte porque hay gente que camina” y sostuvo: “Para mi apareció una persona y se lo habrá llevado, porque ya es mucho tiempo del que pasó”.

Búsqueda de Loan: para la Justicia es clave la foto del almuerzo familiar e investigan el silencio de los detenidos

El fiscal Juan Carlos Castillo continúa con la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña en la zona rural de Corrientes. En las últimas horas incorporó a la causa una fotografía del último almuerzo del niño de cinco años, en la que se lo observa junto a su padre y otros integrantes de su familia.

"Esta foto que consiguió nuestra compañera Mariela Lopez Brown es clave para la Justicia, para que los investigadores sepan quienes estaban en el lugar ese día. Además, lo que podés descartar es que la madre no estaba en el lugar, a pesar de la que la tía la está acusando. Es más, al llegar al lugar la madre se encontró con un operativo de búsqueda de los vecinos", explicó el periodista Leo García en El Diario.

En tal sentido, durante este martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el tío del menor, Bernardino Antonio Benítez, y la pareja integrada por Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi debido a negligencia en su cuidado.

"A los fiscales les llama la atención como no gritan la inocencia, el silencio perturba a los investigadores. Los trasladaron a los tribunales, los sentaron para que describan la acción y poder empezar a reconstruir todo lo que hicieron. Pero se negaron los tres", detalló el especialista en asuntos policiales de C5N.

"La discusión está centrada en por qué ninguna de las tres personas han declarado. El tío de Loan, que está detenido, tiene una causa por abigeato, ya tuvo una cuestión judicial y lo señalaron de forma instantánea. La otra pareja, si era una invitada casual, llega al lugar y salen con los chiquitos, por qué no se muestran desesperados. ¿No quieren hablar?", remarcó García sobre la inquietud de la Justicia.