Desaparición de Loan: un hombre aseguró haber visto al niño en Resistencia

En este marco, las autoridades policiales buscan ahora determinar si la denuncia realizada por la persona es verídica o no, debido a que en los días que lleva la búsqueda hubo varios llamados falsos.

Rastrillaje Loan Buscan a Loan tanto por por tierra como por aire.

Búsqueda de Loan: se reanudaron las tareas de rastrillaje a la espera de más pistas

Los operativos no cesan: durante la noche también se han llevado a cabo distintos rastrillajes ampliando la zona de búsqueda para intentar dar con el paradero del nene, para los cuales ya se implicaron más de 600 oficiales, drones y perros.

Crece la incertidumbre por las condiciones climáticas que cambian constantemente. Después de que baqueanos buscaran en un espejo de agua lleno de camalotes, aumenta la alerta por la fauna debido a la presencia de pumas y Aguara guazús.

Hoy en día, la hipótesis de la sustracción proviene solo de la familia. Para la justicia se sostiene la teoría de que el niño se perdió. Serán horas clave para encontrar al menor, en medio de una situación sumamente apremiante.

La tía de Loan apuntó contra la mamá del niño desaparecido: "Me llama la atención que no salió a buscar a su hijo"

Laudelina es una de las personas que estuvieron en la reunión familiar ese jueves en el que después del almuerzo decidieron ir a buscar naranjas en el monte, y también es una de las señaladas por los lugareños de la desaparición de su pequeño sobrino.

“Estoy preocupada porque la gente me señala a mí. Nosotros estuvimos toda la tarde buscando a Loan ese mismo jueves. Lo buscamos y no lo encontramos. Comimos un guiso y después de eso con mi marido fue a buscar naranjas con los chicos y yo me quedé acá buscando mandarinas”, comenzó relatando sobre cómo fue ese día.

Embed - DESESPERADA BÚSQUEDA de LOAN: HABLA LAUDELINA, TÍA del MENOR

En exclusiva con Mariela López Brown por C5N agregó: “Al rato me llamó Antonio diciéndome que me fije si llegó Loan que se había vuelto con su naranja pelada porque quería estar con el papá. Yo le dije que no había llegado y ahí salimos a buscarlo”