Acusaciones en la familia de Loan, nuevos rastrillajes y denuncias cruzadas: a dónde apuntan las nuevas pistas

En una entrevista con C5N , Laudelina, la tía del pequeño y esposa de uno de los detenidos, relató cómo se vivió el día que el chico desapareció y apuntó contra María, la mamá de Loan: “Estoy preocupada porque la gente me señala a mí. Nosotros estuvimos toda la tarde buscando a Loan ese mismo jueves. Lo buscamos y no lo encontramos. Comimos un guiso y después de eso con mi marido fue a buscar naranjas con los chicos y yo me quedé acá buscando mandarinas”.

Para la mujer, le pareció “todo muy raro”. “Fue una cosa de minutos lo que pasó, habrán pasado 20/25 minutos. Nosotros lo llamábamos, pero nadie contestaba y tampoco escuchamos ningún llanto”, recordó. En este sentido, Laudelina cree que Loan no está perdido, sino que “existe la posibilidad que alguien haya estado en el monte porque hay gente que camina” y sostuvo: “Para mi apareció una persona y se lo habrá llevado, porque ya es mucho tiempo del que pasó”.

En ese punto, defendió a su marido y apuntó contra María, la mamá niño: “Yo le creo a mi marido porque él me llama y me avisa. No tengo ninguna sospecha del entorno, todos estábamos buscándolo”, indicó y al mismo tiempo agregó: “Solo la mamá y hermano se quedaron en la casa esperando a esperar a que regrese. Si fuera mi hijo me iría hasta debajo de la tierra”.

Rastrillaje Loan Los operativos de búsqueda se realizan por tierra y aire, tanto de día como de noche.

En lo que respecta a la búsqueda, se llevaron a cabo durante la noche del miércoles distintos rastrillajes ampliando la zona para intentar dar con el paradero del menor. Se involucraron en la misma más de 600 oficiales, drones y perros.

Por su parte, el comandante de Bomberos, Aaron Mendoza, confirmó a C5N cuándo podrían dejar de buscar a Loan. Reconoció que en estos casos "el tiempo es tirano, sobre todo cuando se trata de un niño" pero en referencia a una probable fecha que indique el fin de los rastrillajes señaló que "eso lo dispone el fiscal en la investigación".

“Para el fiscal está perdido y los tres detenidos son responsables en tanto fueron negligentes en el cuidado y permitieron que loan se pierda”, describió el periodista Diego Gabriele en el programa La Mañana. Donde a su vez dio detalles de la mirada de la familia sobre el caso: "Están convencidos que a Loan alguien se lo llevó, porque son muchos días".

"Hay una ventana muy corto de tiempo, son 15 minutos, y 600 metros de distancia. La familia dice nosotros salimos a buscar en ese lapso de tiempo", agregó.

Búsqueda de Loan: para la Justicia es clave la foto del almuerzo familiar e investigan el silencio de los detenidos

Se incorporó a la causa una fotografía del último almuerzo del niño de cinco años, en la que se lo observa junto a su padre y otros integrantes de su familia.

"Esta foto que consiguió nuestra compañera Mariela López Brown es clave para la Justicia, para que los investigadores sepan quienes estaban en el lugar ese día. Además, lo que podés descartar es que la madre no estaba en el lugar, a pesar de la que la tía la está acusando. Es más, al llegar al lugar la madre se encontró con un operativo de búsqueda de los vecinos", explicó el periodista Leo García en El Diario.

En tal sentido, el martes, el juez de garantías Lucio López Lecube dictó la prisión preventiva para el tío del menor, Bernardino Antonio Benítez, y la pareja integrada por Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi debido a negligencia en su cuidado.

"A los fiscales les llama la atención como no gritan la inocencia, el silencio perturba a los investigadores. Los trasladaron a los tribunales, los sentaron para que describan la acción y poder empezar a reconstruir todo lo que hicieron. Pero se negaron los tres", detalló el especialista en asuntos policiales de C5N.

Un hombre aseguró haber visto al Loan en Resistencia

Por medio de un llamado al 911, el presunto testigo denunció haber visualizado una camioneta detenerse sobre la Ruta Nacional N° 11, donde descendieron un mayor junto con un menor con similares características al pequeño. La Justicia busca determinar la veracidad de sus dichos.

Se trata de un vehículo marca Toyota Hilux, color blanca, con vidrios polarizados. Según detalló el testigo en la denuncia, el niño lleva puesto una remera azul y jeans, y aparentemente se sentía descompuesto, ya que vomitó en una bolsa, consigna la información de Diario Chaco.

En este marco, las autoridades policiales buscan ahora determinar si la denuncia realizada por la persona es verídica o no, debido a que en los días que lleva la búsqueda hubo varios llamados falsos.