Ya confirmaron la identidad de 6 de los 12 desaparecidos hallados en La Perla: quiénes son

El Equipo Argentino de Antropología Forense ya se comunicó con la mayoría de las familias de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Cuáles son los nombres que se dieron a conocer públicamente.

Luego de que la Justicia federal de la provincia de Córdoba anunciara que se identificaron los restos de 12 personas que fueron asesinadas durante la última dictadura militar en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio La Perla, las familias de seis de las víctimas confirmaron públicamente sus identidades.

Los huesos con material genético fueron hallados en el terreno lindero al campo de concentración luego de un trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local. La noticia se conoció el martes 10 de marzo, a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

El primero en ser identificado el pasado jueves fue Mario Alberto Nívoli, quien tenía 28 años al momento de ser secuestrado. Era oriundo de la localidad cordobesa de Ucacha, pero había estudiado Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y militado en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En Santa Fe no solo estudió, sino que también se casó con Graciela, con quien tuvo a sus hijos Mariano y María Soledad, y luego se mudaron a Concordia y a Córdoba. Según el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, el joven trabajaba de técnico electricista y sus compañeros le decían "Tito" .

El grupo de tareas lo detuvo ilegalmente frente a su familia. Su destino fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla en Córdoba, bajo la órbita del militar Luciano Benjamín Menéndez .

Los represores responsables de este espacio fueron sentenciados el 25 de agosto de 2016 en la megacausa "La Perla-La Ribera-D2". Menéndez falleció menos de dos años después en febrero de 2018, se trataba del militar argentino con más cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Acumuló 13.

Luego, durante el viernes fueron identificados otros jóvenes desaparecidos por los militares durante la última dictadura cívico militar. Ellos fueron Ramiro Bustillo Rubio y Oscar Omar Reyes, ambos secuestrados el 18 de octubre de 1977.

Oscar Omar Reyes

Oscar Omar Reyes tenía 45 años el día que fue secuestrado y era oriundo de la localidad bonaerense de Banfield. Era ingeniero mecánico, trabajaba como obrero para la empresa FIAT y militaba en el Partido Comunista (PC). Estuvo cautivo en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Departamento de Informaciones (D2)" de la Policía de Córdoba y en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla", donde finalmente fue encontrado.

oscar omar reyes

Ramiro Bustillo Rubio

Ramiro Bustillo Rubio tenía 28 años cuando fue secuestrado. Este mendocino se encontraba en el cuarto año de la Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba mientras trabajaba como obrero y era militante del Partido Comunista donde se conocía con el nombre de Antonio.

En octubre del '77, el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, ordenó su secuestro. Permaneció cautivo en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y después en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio "La Perla", donde fue identificado esta semana. Estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi, con quien tenía un hijo varón. Su esposa estaba embarazada, pero nunca llegó a conocer a su segunda hija, llamada Eliana.

BustilloRamiro Ramiro Bustillo Rubio.

Este sábado, el EAAF logró identificar a Raúl Oscar Ceballos Canton y Eduardo Jorge Valverde Suárez. Además, Adriana María y Cecilia María Carranza, conocidas como "Las melli", fueron encontradas en el excentro clandestino de detención, tortura y exterminio "La Perla", aunque todavía no se pudo precisar qué cuerpo corresponde a cada una.

Raúl Oscar Ceballos Canton

Raúl Oscar Ceballos Canton fue secuestrado el 26 de agosto de 1976, cuando él tenía 23 años. Era estudiante de ingeniería y trabajaba en la planta cordobesa de Fiat Materfer. En ese momento , la información marcaba que su estructura familiar estaba integrada por su hermana Gladys del Carmen y una hija, llamada Gladys Elizabeth Ceballos, a quien en las últimas horas se le confirmó el hallazgo de los restos de su padre. Era integrante de Montoneros "Felipe Vallese".

Raúl Oscar Ceballos

Eduardo Jorge Valverde Suárez

Valverde Suárez, conocido como "Tero", también era mendocino y tenía 36 años cuando fue secuestrado, el 24 de marzo de 1976. Había estudiado Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba y fue delegado de diferentes federaciones universitarias, además de fundar la Agrupación de Abogados de Córdoba. Desde la dictadura de Juan Carlos Onganía, se dedicaba a defender presos políticos. Según H.I.J.O.S, "No te fueron a buscar, te raptaron cuando asististe como abogado a dar respuesta a una intimación". Estaba casado con María Elena Mercado, con quien tuvo dos hijos varones.

Eduardo Jorge Valverde, desaparecido de La Perla Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba

Una de "Las melli": Adriana o Cecilia Carranza

Por último, también se identificó a una de las mellizas Carranza, aunque el material genético aún no permitió precisar si se trata de Adriana María o de Cecilia María. Nacieron en San Francisco, Córdoba, en julio de 1957. Ellas eran las menores de ocho hermanos. Mientras que Adriana estudiaba Ciencias de la Información, Cecilia se formaba en Ciencias de la Educación. Ambas asistían a la Universidad Nacional de Córdoba. Juntas también fueron secuestradas el 15 de mayo de 1976, cuando tenían 18 años, en la pensión en la que vivían.

"Por cinco décadas pensamos que las mantuvieron cautivas en La Perla. Ahora, en Loma del Torito, encontramos un diente que pertenece a una de ustedes; no podemos saber a cuál. La vida nos da hoy una certeza importante, pero también una duda gigante", sostuvieron desde H.I.J.O.S.