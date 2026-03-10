10 de marzo de 2026 Inicio
Desaparece el verano y ya llega el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por varias precipitaciones para el centro y norte del país. ¿Cómo estará el pronóstico en Buenos Aires?

Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina. 
Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el centro y norte de la Argentina. Estos fenómenos se mantendrán durante la segunda semana de marzo de cara al inicio del otoño. En cuanto a temperaturas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las máximas no superarán los 26°.

Las provincias bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas son Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza.

En el territorio se espera que sea afectado por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en CABA

Para este martes 10, se espera una jornada con nubosidad variable durante todo el día. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y algo cubierto hacia la noche, sin probabilidad de lluvias. La temperatura alcanzará una máxima de 25° y una mínima de 18°, con vientos leves a moderados de entre 13 y 22 km/h.

CABA pronóstico 10-3-26
Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para CABA.

Pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional para CABA.

El miércoles 11 continuará el tiempo estable. La mañana comenzará con mayor presencia de nubes, pero con el correr de las horas se esperan mejoramientos y momentos de sol durante la tarde. La máxima llegará a 26° y la mínima será de 19°. El dato destacado será el aumento del viento, que podría presentar ráfagas más intensas, con velocidades que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Para el jueves 12, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con ambiente templado. Se prevé una máxima de 25° y una mínima de 19°. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo muy baja, apenas entre 0 y 10% hacia la noche, con vientos moderados.

Alerta meteorológica por tormentas: las localidades afectadas

  • Jujuy: Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya -El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
  • Salta: Rivadavia -Valles de Cachi - Valles de Cafayate - Valles de Chicoana - Valles de La Caldera - Valles de La Poma - Valles de Molinos - Valles de Rosario de Lerma - Valles de San Carlos -Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera.
  • Tucumán: toda la provincia.
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán.
  • Santiago del Estero: Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno - Pellegrini -Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín - Silípica.
  • Santa Fe: Nueve de Julio - San Cristóbal - San Justo.
  • Córdoba: Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier.
  • San Luis: Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín- Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de General Pedernera.
  • Mendoza: Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.
