Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo

Las tormentas, que causaron grandes inundaciones en diferentes zonas cercanas a la ciudad capital de la provincia, comenzaron durante la tarde del sábado y continuaron el domingo. Durante el operativo de rescate, familias fueron advertidas para el desalojo de su casa.

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y desalojo de familias.

Un fuerte temporal azotó a gran parte de la provincia de Mendoza provocando inundaciones, derrumbes, rutas cortadas y el drama de aquellas personas que lo perdieron todo. En el día después, y tras el operativo de rescate, algunas familias fueron advertidas para tener que desalojar sus casas por el peligro de derrumbe.

Las fuertes lluvias se ciernen sobre varias zonas del país en el comienzo de semana.
El drama comenzó durante la tarde del sábado y continuo el domingo, pero la situación más delicada se concentró en Uspallata y Luján de Cuyo, donde 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de Seguridad trabajaron en el área para asistir a los afectados y restablecer la circulación.

Hasta el mediodía del domingo, se registraron 193 incidentes en viviendas y calles reportados por Defensa Civil, con árboles caídos, techos caídos, turistas evacuados de cabañas (en Luján de Cuyo fueron 48 personas afectadas), casas inundadas y socavones.

Noticia en desarrollo.-

