Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo Las tormentas, que causaron grandes inundaciones en diferentes zonas cercanas a la ciudad capital de la provincia, comenzaron durante la tarde del sábado y continuaron el domingo. Durante el operativo de rescate, familias fueron advertidas para el desalojo de su casa.







Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y desalojo de familias.

Un fuerte temporal azotó a gran parte de la provincia de Mendoza provocando inundaciones, derrumbes, rutas cortadas y el drama de aquellas personas que lo perdieron todo. En el día después, y tras el operativo de rescate, algunas familias fueron advertidas para tener que desalojar sus casas por el peligro de derrumbe.

El drama comenzó durante la tarde del sábado y continuo el domingo, pero la situación más delicada se concentró en Uspallata y Luján de Cuyo, donde 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de Seguridad trabajaron en el área para asistir a los afectados y restablecer la circulación.

Hasta el mediodía del domingo, se registraron 193 incidentes en viviendas y calles reportados por Defensa Civil, con árboles caídos, techos caídos, turistas evacuados de cabañas (en Luján de Cuyo fueron 48 personas afectadas), casas inundadas y socavones.

Noticia en desarrollo.-