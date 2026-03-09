Inundaciones, derrumbes y rutas cortadas tras el temporal en Mendoza: el drama de los que perdieron todo

Un fuerte temporal azotó a gran parte de la provincia de Mendoza provocando inundaciones, derrumbes, rutas cortadas y el drama de aquellas personas que lo perdieron todo. En el día después, y tras el operativo de rescate, algunas familias fueron advertidas para tener que desalojar sus casas por el peligro de derrumbe.
El drama comenzó durante la tarde del sábado y continuo el domingo, pero la situación más delicada se concentró en Uspallata y Luján de Cuyo, donde 30 personas quedaron aisladas en los complejos turísticos Pueblo del Río y Tierra Calma. Equipos de Vialidad y personal de Seguridad trabajaron en el área para asistir a los afectados y restablecer la circulación.
Hasta el mediodía del domingo, se registraron 193 incidentes en viviendas y calles reportados por Defensa Civil, con árboles caídos, techos caídos, turistas evacuados de cabañas (en Luján de Cuyo fueron 48 personas afectadas), casas inundadas y socavones.