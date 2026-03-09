Se acaba el calor y adelanta el otoño: vientos, tormentas y alerta amarilla en seis provincias El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por precipitaciones y ráfagas en varios distritos, luego de un fin de semana complicado por las inclemencias climáticas. Por + Seguir en







Las fuertes lluvias se ciernen sobre varias zonas del país en el comienzo de semana.

Luego de un fin de semana complicado en varias partes del país por las inclemencias climáticas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias y tormentas para este lunes en diferentes zonas del territorio, distantes entre sí, pero que recibirán un volumen de precipitaciones que merecen atención.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el centro y sur de Formosa y Misiones, mientras que hay alerta del mismo color por lluvias para Tierra del Fuego, sur de Santa Cruz, este de Río Negro y Bahía Blanca y sus alrededores, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Seis provincias argentinas bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas este lunes. SMN Sin alertas pero con viento: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada templada y ventosa para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 19° y 25°, con vientos fuertes desde el este.

El resto de la semana está marcado por la cercanía del otoño, con temperaturas que no superarán los 27° y jornadas con cielo cubierto.

