24 de marzo de 2026 Inicio
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Rosario: incumplió una restricción perimetral, fue apuñalado por su cuñado y está grave

El hecho se produjo en el marco de una discusión familiar. El hombre herido permanece internado en un hospital, mientras que el atacante fue detenido.

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El hombre herido está internado en el HECA.

El hombre herido está internado en el HECA.

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Un hombre fue apuñalado por su cuñado durante una discusión familiar en la ciudad santafesina de Rosario, por lo que permanece internado en grave estado en un hospital. La víctima se dirigió a la casa del atacante pese a que tenía una restricción perimetral.

Un hombre se prendió fuego en Rosario en reclamo de una deuda salarial.
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El hecho se produjo en un domicilio de la calle Yaguareté al 800 de la zona noroeste rosarina, donde la víctima incumplió la orden judicial y discutió con uno de sus cuñados. En este marco, el agresor lo atacó con un cuchillo.

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario
El hombre herido está internado en el HECA.

El hombre herido está internado en el HECA.

En tanto, el hombre herido se dirigió en principio al Policlínico San Martín, aunque luego fue trasladado hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece internado en grave estado y custodiado por personal policial.

Por su parte, el agresor, identificado como Diego A., de 48 años, fue detenido. Además, las autoridades secuestraron un cuchillo que sospechan que utilizó para herir a su cuñado.

Un hombre se prendió fuego en Rosario en reclamo de una deuda salarial

Un hombre de 36 años se prendió fuego en la puerta de la empresa en la que trabajaba, en la ciudad de Rosario, en reclamo de una deuda salarial. La persona quedó gravemente herida y el hecho quedó registrado en un impactante video.

El incidente ocurrió el viernes pasado al mediodía, en el ingreso de un predio empresarial ubicado en la avenida Provincias Unidas al 3200. Los empleados del lugar le dieron aviso a la policía porque el hombre se había atrincherado en una de las garitas de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor.

El hombre reclamaba que la empresa le pague el dinero que le debían hace meses por el trabajo que había realizado como seguridad, contratado mediante una tercerización. De todos modos, según informó el medio local Rosario 3, la compañía ya le había pagado.

Al lugar de los hechos llegaron varios efectivos policiales, bomberos y una ambulancia. Los agentes intentaban calmar al hombre, quien gritaba desesperadamente que no le servían $500 mil, sino que quería todo lo que le debían. Entonces, uno de los uniformados le disparó con una pistola taser. Esto provocó que la persona se pusiera más nerviosa y finalmente se prendió fuego.

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