Tragedia en Santiago del Estero: una nena de tres años cayó de un tractor y murió aplastada

Según los reportes policiales, la niña viajaba en las piernas de su padre cuando la puerta del vehículo se abrió y ella terminó debajo de sus ruedas.

Una niña de tres años que se encontraba dentro de un tractor en movimiento murió después de caer del vehículo y ser aplastada por sus ruedas. El trágico hecho ocurrió en el Paraje La Blanca, ubicado en la provincia de Santiago del Estero.

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Según informó el medio local El Liberal, sucedió cerca de la Ruta Nacional 34, en una zona correspondiente a la ciudad de Fernández, ubicada a 45 kilómetros de la capital provincial. De acuerdo al informe policial, el tractor era conducido por el padre de la niña cuando la puerta se abrió de forma intempestiva: la menor se cayó y fue aplastada por las enormes ruedas.

Después del accidente, la niña fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) más cercano. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, las autoridades del centro médico informaron que ingresó sin signos vitales como consecuencia de las gravísimas lesiones que sufrió.

Además, destacaron que, en medio de la desesperación por el hecho, la madre de la menor también resultó herida al intentar salvar a la niña de las ruedas del tractor que la aplastaban. De todos modos, sus lesiones fueron leves y actualmente se encuentra fuera de peligro.

La pequeña víctima fue identificada como Alenka Crupka y el caso quedó a cargo del fiscal de turno Nicolás Santillán, quien ordenó pericias en el lugar como inspecciones en el tractor, relevamiento fotográfico y toma de testimonios para determinar cómo ocurrió la tragedia.

Conmoción en Santiago del Estero: un niño de 12 años murió ahorcado con su propia hamaca

Un niño de 12 años murió en un trágico accidente doméstico ocurrido en la localidad de Nueva Francia, departamento de Silípica, Santiago del Estero: falleció ahorcado por la soga de una hamaca que había improvisado en el patio de su casa.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en una vivienda de San Agustín, a escasos kilómetros de la localidad de Nueva Francia. De acuerdo con el testimonio de su madre, el niño habría improvisado una hamaca utilizando una soga atada a un árbol. En circunstancias que aún se investigan, el menor se habría enredado con la cuerda de tal forma que la hamaca se convirtió en una trampa mortal y le provocó asfixia.

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Tras advertir la situación, familiares lo trasladaron de urgencia al hospital de la ciudad de Loreto. Sin embargo, el niño ingresó ya sin signos vitales y, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

El caso generó profunda consternación entre vecinos y allegados ante la dolorosa e inesperada noticia. Por su parte, el cuerpo del nene fue trasladado a la morgue para la realización de una autopsia que revele la causa exacta de la muerte.

Las autoridades trabajan para esclarecer con precisión lo ocurrido, aunque todo indicaría que se trató de un accidente. El fiscal de turno solicitó que se lleven a cabo las diligencias pertinentes para esclarecer este caso, que dejó a una familia destrozada.