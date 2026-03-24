24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: una lancha se incendió en pleno lago Nahuel Huapi y el conductor se salvó de milagro

El hombre notó presencia de humo en el motor, el cual terminó explotando. A pesar de las quemaduras, el hombre se arrojó al agua y logró nadar hasta la costa.

Por
El incendio comenzó 17.30.

El incendio comenzó 17.30.

Redes sociales

Una lancha se prendió fuego en el Nahuel Huapi a la altura de la Península San Pedro, en Bariloche, y su único ocupante se arrojó al agua tras no poder controlar las llama y fue auxiliado por otra embarcación que estaba cerca. Todo se habría generado por un problema en el motor.

Agostina Páez permanece acusada en Brasil.
Te puede interesar:

El padre de la argentina detenida en Brasil criticó el pedido de 15 años de prisión: "Es una locura"

El episodio ocurrió cerca de las 17:30. De acuerdo con lo informado por Radio 3, mientras navegaba el hombre vio humo proveniente del motor, que poco después explotó y le provocó quemaduras leves en el rostro.

Ante la imposibilidad de apagar el fuego, decidió lanzarse al lago con patas de rana para alejarse de la embarcación en llamas. Finalmente, logró llegar hasta la costa, donde se resguardó sobre una roca a la espera de ser rescatado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechealumine/status/2036093147575411183&partner=&hide_thread=false

La situación fue detectada por dos kayakistas, quienes alertaron a una embarcación próxima para poner en marcha el rescate. En paralelo, personal de Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo en la zona, con la participación de equipos de Protección Civil y Bomberos Voluntarios Campanario, que se acercaron rápidamente al lugar del incidente.

El hombre fue finalmente asistido en la costa y se encontraba en buen estado de salud. En tanto, se confirmó que la lancha se hundió por completo a unos 100 metros de la orilla, sin que se registraran derrames.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La madre del niño de tres años explicó que su hijo se había alejado de la casa durante un descuido.

Milagro en Córdoba: un policía le salvó la vida a un nene que iba a ser atropellado por un tren

play

El dolor de la esposa del hombre asesinado por patovicas en San Miguel: "Es una tragedia tremenda"

play

Intento de robo y tiroteo en el Puente Pueyrredón: un ladrón murió y otro está en grave estado

Romina Nahir Nasif tiene 27 años, mientras que sus hijosAmbar Victoria Nasif, 4 y Mario Alejandro Nasif, 1

Búsqueda desesperada de una mujer y sus dos hijos: están desaparecidos hace cinco días en Jujuy

El conductor quedó atrapado dentro del auto y fue arrestado en el momento.

Video: tres delincuentes detenidos en Morón tras una persecución cinematográfica

play

Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Rating Cero

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Maxi López.

Maxi López respondió la acusación de estafa de Ezequiel Schelotto: "No puedo tener un socio así"

Maia Reficco, cantante y actriz.
play

Quién es la actriz de Hollywood que estaría de novia con Franco Colapinto

Un temporal histórico azotó Hawaii y obligó a la evacuación de 5 mil personas.

"Estamos a salvo, pero muchos no": Jason Momoa evacuó su casa tras la peor inundación en 20 años en Hawaii

play

Daniela Ballester volvió a C5N luego de sufrir un ACV: "Uno no se espera que le pase algo así"

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

últimas noticias

Hay varios Feriados que debés conocer con anticipación

Super fin de semana largo: por qué será feriado el 1 de abril y quiénes lo pueden disfrutar

Hace 6 minutos
Al realizar la operación mediante canales electrónicos, las tasas suelen ser más altas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 13 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  

Qué puede suceder en ARCA y el monotributo con los movimientos en la billetera virtual

Hace 26 minutos
APU por adopción en abril de 2026: montos, requisitos y cómo iniciar el trámite. 

ANSES deposita $476.268 por única vez en abril 2026: quiénes pueden acceder

Hace 32 minutos
El acceso depende de que el hecho haya sido registrado correctamente ante el organismo.

ANSES paga $79.659 a padres en abril 2026: de qué se trata

Hace 40 minutos