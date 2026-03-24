Video: una lancha se incendió en pleno lago Nahuel Huapi y el conductor se salvó de milagro El hombre notó presencia de humo en el motor, el cual terminó explotando. A pesar de las quemaduras, el hombre se arrojó al agua y logró nadar hasta la costa. Por + Seguir en







El incendio comenzó 17.30. Redes sociales

Una lancha se prendió fuego en el Nahuel Huapi a la altura de la Península San Pedro, en Bariloche, y su único ocupante se arrojó al agua tras no poder controlar las llama y fue auxiliado por otra embarcación que estaba cerca. Todo se habría generado por un problema en el motor.

El episodio ocurrió cerca de las 17:30. De acuerdo con lo informado por Radio 3, mientras navegaba el hombre vio humo proveniente del motor, que poco después explotó y le provocó quemaduras leves en el rostro.

Ante la imposibilidad de apagar el fuego, decidió lanzarse al lago con patas de rana para alejarse de la embarcación en llamas. Finalmente, logró llegar hasta la costa, donde se resguardó sobre una roca a la espera de ser rescatado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/chechealumine/status/2036093147575411183&partner=&hide_thread=false #Bariloche Una lancha se incendió en el lago Nahuel Huapi y un joven logró nadar hasta la costa para salvarse.

El hecho ocurrió este domingo cerca de las 17:30 en inmediaciones de Península San Pedro.

Fuente: https://t.co/NOkreaoJzP pic.twitter.com/rxF0Xx9Ehi — Edgardo Pino (@chechealumine) March 23, 2026 La situación fue detectada por dos kayakistas, quienes alertaron a una embarcación próxima para poner en marcha el rescate. En paralelo, personal de Prefectura Naval Argentina llevó adelante un operativo en la zona, con la participación de equipos de Protección Civil y Bomberos Voluntarios Campanario, que se acercaron rápidamente al lugar del incidente.

El hombre fue finalmente asistido en la costa y se encontraba en buen estado de salud. En tanto, se confirmó que la lancha se hundió por completo a unos 100 metros de la orilla, sin que se registraran derrames.