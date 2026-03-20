20 de marzo de 2026 Inicio
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Derrumbe en Parque Patricios: levantaron la clausura del complejo, pero los vecinos aseguran que no están dadas las condiciones

"En la causa se hicieron ciertos pasos que no se están cumpliendo", señaló a C5N la propietaria de uno de los departamentos ubicado en el lugar, donde hace 17 días se cayó el techo de un estacionamiento. Aducen que no les dejaron ingresar peritos propios que constaten las medidas de seguridad.

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Los vecinos no quierer regresar al complejo de Parque Patricios. 

A más de dos semanas del derrumbe del techo de un estacionamiento en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, levantaron de manera parcial la clausura del lugar, pero los vecinos denuncian que no están dadas las condiciones de seguridad para regresar. "La decisión es que hasta que no esté apto no vamos a entrar", señaló una propietaria a C5N.

Se esperan tormentas de cara al fin de semana. 
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La mujer explicó que "se enteraron por los medios", la noticia sobre el levantamiento de la clausura del lugar. "No hay un canal directo de información sobre lo que se está haciendo. Tenemos una causa legal donde se dieron pasos a seguir. Se dijeron que tenían que ingresar peritos y de nuestra parte no entró nadie. Todos lo que están haciendo es amigos de amigos", agregó.

En este marco, puso el foco en la empresa constructora, la cual "antes dijo que estaba todo bien, y ya vimos lo que pasó, ahora nos dice que podemos ingresar. En la causa se hicieron ciertos pasos que no se está cumpliendo".

Por lo pronto, el miércoles vence el plazo del alojamiento que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le brindó a los vecinos afectados por lo que, cumplida la fecha, deberán regresar a sus hogares. "Es una incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Todos tenemos miedo, nadie quiere ingresar si no está apto", describió la vecina sobre lo que ocurrirá la próxima semana.

"Nos preocupa que nos digan que está todo bien. Hace seis años que le hacemos reclamos a la constructora. ¿Ahora en 15 días solucionaron todo?", se preguntó con ironía sobre el final.

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