25 de marzo de 2026 Inicio
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Impactante robo a toda velocidad: motochorros atacaron a un motociclista que circulaba en la Autopista Sudeste

Los delincuentes pasaron por su lado y, en una arriesgada maniobra a 100 kilómetros por hora, lograron arrebatarle la llave de contacto. La víctima logró escapar corriendo.

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Impactante robo a toda velocidad: motochorros atacaron a un motociclista que circulaba en la Autopista Sudeste

Un motociclista fue víctima de un impactante asalto mientras circulaba en el Acceso Sudeste a la altura de Villa Domínico, en Avellaneda, donde dos motochorros le arrebataron la llave de contacto en plena circulación.

La menor de edad llegó al centro médico sin signos vitales.
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El hecho, que quedó filmado por la cámara GoPro que portaba el conductor, ocurrió cuando la víctima circulaba a casi 100 kilómetros por hora sobre la autopista: se puede observar el preciso momento en que los delincuentes igualaron la línea de marcha, uno de ellos estira la mano y se lleva el elemento.

La víctima logró tirarse a la banquina y el vehículo quedó frenado. A los pocos metros, los delincuentes se detuvieron y, ante esta situación, el hombre salió corriendo del lugar y estuvo a punto de ser arrollado por los automovilistas que circulaban en sentido contrario. Aunque uno de los ladrones abrió fuego, el damnificado no fue herido.

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La Justicia intervino en la causa y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco del conductor para lograr dar con los autores del robo. En simultáneo, las autoridades trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad en la traza y en las inmediaciones de la bajada de la autopista, donde el hombre dejó la moto, para reconstruir el recorrido de los delincuentes antes y después del asalto.

La maniobra fue subida a las redes por la propia víctima, que se viralizó en redes donde varios motociclistas aseguran que en las autopistas ya que “son víctimas de una cacería por parte de los delincuentes”.

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