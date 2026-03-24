Un adolescente mató a tiros a dos profesoras que no lo dejaron entrar al colegio por llegar tarde

Horas antes del ataque, el joven de 15 años subió un video a sus redes sociales junto a un fusil semiautomático AR-15, un arma que el gobierno argentino autorizó recientemente su compra y tenencia para los civiles.

Un joven de 15 años mató a tiros a dos de sus profesoras durante este martes , después de que las docentes no le permitieran ingresar a su instituto por llegar tarde, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en México. Horas antes del ataque, el adolescente había difundido un video en sus redes sociales en el que posaba frente a un espejo junto a un rifle semiautómatico AR-15, un tipo de arma que el gobierno argentino autorizó recientemente su compra y tenencia para los civiles.

El hecho sucedió este martes a la mañana, cuando el chico, identificado como Osmer H. , llegó tarde a su colegio secundario ubicado en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Dos profesoras le negaron el ingreso ante esta situación, pero el joven reaccionó asesinándolas salvajemente a los tiros. Las víctimas se trataron de María del Rosario S. y Tatiana B., de 36 y 37 años, respectivamente.

La fiscalía del Estado informó que el atacante es hijastro de un marino. Las autoridades a cargo de la investigación determinaron que el arma utilizada en el tiroteo no fue suya, aunque sí confirmaron que la policía local encontró "un arma de fuego larga" junto a un cargador en el lugar del hecho , que correspondería al fusil semiautomático que con el que el joven se filmó para sus redes sociales unas horas antes del asesinato.

¿Qué nos está pasando? Un alumno disparando en la Prepa Makárenko no es un 'incidente', es el síntoma de una juventud que estamos perdiendo. La violencia se nos metió a los salones y no podemos seguir mirando hacia otro lado. Dos maestras pierden la vida tras un tiroteo… pic.twitter.com/kG6QzwIueD

Además, en el perfil de la red social Instagram del chico se encontraron varias historias compartidas sobre el movimiento incel, una comunidad digital extremista con discursos antifeministas y misóginos.

“Como sociedad, este hecho nos debe llevar a reflexionar sobre la atención y la educación que les brindamos a los adolescentes para garantizarles un mejor futuro”, dijo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla , mediante una publicación en su cuenta oficial de la red social X. Además, aseguró que el Ejecutivo coordina con la Fiscalía para "garantizar que prevalezca la Justicia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARBedolla/status/2036526719239131537&partner=&hide_thread=false Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a los seres queridos de las maestras Tatiana y María del Rosario, por los lamentables hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas.



He instruido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que… — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) March 24, 2026

Este no es el primer hecho de este tipo en esta misma localidad mexicana. Meses atrás, un estudiante secundario de un bachillerato muy cercano al crimen, sucedido este martes, había compartido un video en el que amenazaba con asesinar a sus profesoras y convocó a sus compañeros para "ponerse de acuerdo".

“Vamos a matar a la maestra de historia y a la maestra de contabilidad, y a todos los maestros y a todas las escuelas”, dijo adolescente en el mencionado video sobre un delito que finalmente no sucedió pero que alertó a las autoridades sobre el crecimiento de la violencia entre los jóvenes en Michoacán.

Detuvieron en Caballito a un joven de 16 años que planificaba un tiroteo en su ex escuela: fusiles, molotovs y carta suicida

La Policía Federal detuvo a un joven de 16 años que planificaba realizar un tiroteo en su antigua escuela. El arresto sucedió en la casa del acusado, ubicada en el barrio porteño de Caballito, en donde las fuerzas de seguridad también encontraron bombas molotvs, armas blancas, réplicas de fusiles y un cuaderno en el que el chico había escrito cómo planificaba realizar el ataque.

La detención de este joven porteño se logró a partir de una colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, ya que estas fuerzas norteamericanas detectaron la semana anterior un perfil sospechoso en la red social X, en el que un joven argentino amenazaba con cometer una masacre durante el mes de noviembre. Luego, le enviaron un reporte a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolín, quien avanzó en la investigación del caso.

A partir de las pesquisas en diferentes plataformas y redes sociales, se encontró que el joven expresaba su afinidad hacia contenidos de extrema derecha; reivindicaba al nazismo; y glorificaba a atacantes múltiples. "Todo este material compatible con atracción/idealización de un atacante activo", le contaron fuentes policiales al diario Clarín.

joven nazi 1-11-25 Desde la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, señalaron que, en los últimos dos años, se trató del décimo caso similar descubierto en el país antes de que sucediera la tragedia. En todos ellos, los acusados resultaron ser menores de edad.

Poco menos de una semana más tarde, la UFECI avanzó con la investigación del joven y procedió este sábado hacia su detención en el domicilio en el que vivía con su familia, en una torre ubicada sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 1600. Durante el allanamiento, encontraron un pequeño arsenal casero dentro de la habitación del chico.

La Policía Federal halló réplicas de fusiles que tenían dibujos de la esvástica nazi y llevaban escritos los nombres de unos once tiradores mundialmente famosos, como Brenton Tarrant, Anders Breivik o Rafael Solich, el joven argentino que entró a los balazos en un colegio en la ciudad patagónica de Carmen de Patagones en 2004.

También se hallaron armas blancas, cargadores, gas pimienta, balas de goma para armas airsoft, empuñaduras, bombas molotovs, una mira telescópica y diversos elementos del supremacismo blanco estadounidense Frente Patriótico.

Entre los diversos elementos que se encontraban en la habitación del joven detenido, lo más inquietante resultaron ser sus notas. Entre los escritos, había una carta suicida y un cuaderno en el que tenía apuntado cómo pensaba llevar adelante el ataque a su ex escuela.

joven nazi 2 El joven expresaba su afinidad hacia contenidos de extrema derecha; reivindicaba al nazismo; y glorificaba a atacantes múltiples

El plan contemplaba primero realizar una amenaza en un shopping cercano y después entrar a su antiguo colegio para "simular ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo, con la intención de provocar un hecho de extrema violencia", explicaron fuentes de la Policía Federal.

La idea del crimen que logró evitarse era similar al que en julio de 2011 llevó a cabo Breivik, el terrorista de extrema derecha noruego que cometió una masacre en Utøya En aquella ocasión, Breivik estalló una bomba en Oslo, en casa del Primer Ministro, para generar una distracción. Luego manejó unas horas y se metió a un campamento del Partido Laborista, simulando ser un oficial de policía. Una vez adentro, comenzó con una balacera que dejó un total de 77 personas muertas entre ambos ataques.

El joven de 16 años quedó a disposición de un juez interventor, quien a su vez ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para realizarle una evaluación psiquiátrica. La causa judicial fue caratulada como "Intimidación pública" y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini.

Desde la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, señalaron que, en los últimos dos años, se trató del décimo caso similar descubierto en el país antes de que sucediera la tragedia. En todos ellos, los acusados resultaron ser menores de edad.