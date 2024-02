Derrumbe en Caballito: la emoción de la dueña de la casa al reencontrarse con su gata que estaba perdida

Tras el derrumbe ocurrido en una vivienda en el barrio porteño de Caballito, la mujer que vivía en esa casa lo perdió todo y también a su mascota, su gata Agatha, que no se sabía dónde estaba desde el día del siniestro. Luego de una intensa campaña en redes y con la ayuda de Bomberos y vecinos, se pudo reencontrar con la mascota: "Estoy yendo a ver a la gorda después de dos semanas de sufrir..."

El llamado desesperado de la influencer tuvo un final feliz y la mujer agradeció a todos lo que compartieron con ella la angustia de perder a su mascota: "Ahora que volvió mi gata quiero agradecerles a todos. a los que estuvieron mandando apoyo, a los bomberos, a mis vecinos del barrio. ahora me toca empezar de cero por que no tengo nada, pero por lo menos la tengo a ella que me da ganas de salir adelante".

La dueña de la gata en la red social X Redes Sociales

Enseguida recordó la tragedia que vivió en la Ciudad de Buenos Aires: "No les voy a mentir, sigo bastante triste por qué todavía no asimilo lo que paso pero hoy respiro tranquila por que se que ella resistió como una campeona y salió ilesa de toda esa situación. Ni bien tenga foto con ella les muestro, gracias a todos #agatha #derrumbe".

La búsqueda de la usuaria @martudeines en la red social X Redes Sociales

La dueña de Agatha pidió a diario por la red social X por el animal: "Si alguien llega a pasar en #caballito o vive ahi, por favor estén atentos si ven a mi gata. El jueves se derrumbo mi casa y en el derrumbe perdi todo, pero lo que más me duele, es que perdí a mi gata. Todavía no se de ella, no podemos entrar. Si la ven contáctenme".