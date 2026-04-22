22 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 550.000 pesos a 30 días en abril 2026

Los pequeños ahorristas vuelven a considerar este tipo de depósitos para potenciar su capital mediante canales digitales.

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Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

  • Invertir $550.000 a 30 días permite obtener una renta superior a los $8.100.
  • La opción digital ofrece una ganancia mayor que la modalidad en sucursal.
  • Las tasas varían según el canal, con mejores condiciones en operaciones electrónicas.
  • El contexto inflacionario influye en el rendimiento real de este tipo de colocaciones.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan obtener una renta mensual con bajo nivel de riesgo. En abril, una inversión de $550.000 a 30 días permite acceder a una ganancia definida desde el inicio, aunque con diferencias según el canal utilizado.

El ahorro semanal puede llegar hasta los $19.000 si se utilizan al máximo los beneficios disponibles en cada categoría.
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Este instrumento financiero se caracteriza por su previsibilidad, ya que el ahorrista conoce de antemano el resultado de su colocación. Además, la posibilidad de constituirlo tanto en sucursal como de forma online amplía las opciones disponibles, con variaciones en las tasas ofrecidas.

Se recomienda analizar cuánto rinde una inversión de este monto comparando alternativas para definir la estrategia más conveniente para resguardar el dinero.

Dinero1

Cuánto ganas por depositar $550.000 en un plazo fijo según el banco

Al invertir $550.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento cambia según la modalidad que se haya elegido. En el caso de la operatoria en sucursal, por ejemplo en el Banco Nación, los intereses generados ascienden a $8.136,99, lo que aumenta el monto total a $558.136,99 al vencimiento.

Por otra parte, quienes se inclinen por la constitución electrónica, como por home banking o aplicación para el celular, obtendrán una ganancia mayor, con intereses de $8.589,04. En este caso, el total a percibir al finalizar el período será de $558.589,04.

Estas diferencias responden a las tasas aplicadas en cada canal, ya que la tasa nominal anual es del 18% en sucursal y del 19% en formato electrónico, mientras que la tasa efectiva anual alcanza el 19,56% y el 20,75%, respectivamente.

Banco Nación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con expectativas de inflación más moderadas para comienzos de 2026, cercanas al 2 o 3% mensual, los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios. En este marco, las alternativas digitales tienden a ofrecer una mejor respuesta en el corto plazo.

Si bien la diferencia entre el rendimiento y la inflación puede ser limitada, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite sostener una evolución positiva a lo largo del tiempo. Por eso, resulta importante seguir de cerca los cambios en las tasas y ajustar las decisiones de ahorro para mantener el valor del dinero.

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