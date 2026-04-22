Los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios.

El plazo fijo continúa siendo una alternativa elegida por quienes buscan obtener una renta mensual con bajo nivel de riesgo. En abril, una inversión de $550.000 a 30 días permite acceder a una ganancia definida desde el inicio, aunque con diferencias según el canal utilizado.

Este instrumento financiero se caracteriza por su previsibilidad, ya que el ahorrista conoce de antemano el resultado de su colocación. Además, la posibilidad de constituirlo tanto en sucursal como de forma online amplía las opciones disponibles, con variaciones en las tasas ofrecidas.

Se recomienda analizar cuánto rinde una inversión de este monto comparando alternativas para definir la estrategia más conveniente para resguardar el dinero.

Al invertir $550.000 en un plazo fijo a 30 días , el rendimiento cambia según la modalidad que se haya elegido. En el caso de la operatoria en sucursal , por ejemplo en el Banco Nación , los intereses generados ascienden a $8.136,99, lo que aumenta el monto total a $558.136,99 al vencimiento.

Por otra parte, quienes se inclinen por la constitución electrónica, como por home banking o aplicación para el celular, obtendrán una ganancia mayor, con intereses de $8.589,04. En este caso, el total a percibir al finalizar el período será de $558.589,04.

Estas diferencias responden a las tasas aplicadas en cada canal, ya que la tasa nominal anual es del 18% en sucursal y del 19% en formato electrónico, mientras que la tasa efectiva anual alcanza el 19,56% y el 20,75%, respectivamente.

Banco Nación Barcex

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con expectativas de inflación más moderadas para comienzos de 2026, cercanas al 2 o 3% mensual, los plazos fijos comienzan a ubicarse en un punto más equilibrado frente al avance de los precios. En este marco, las alternativas digitales tienden a ofrecer una mejor respuesta en el corto plazo.

Si bien la diferencia entre el rendimiento y la inflación puede ser limitada, la reinversión mensual del capital junto con los intereses permite sostener una evolución positiva a lo largo del tiempo. Por eso, resulta importante seguir de cerca los cambios en las tasas y ajustar las decisiones de ahorro para mantener el valor del dinero.