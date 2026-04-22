Nathy Peluso reveló su secreto para su impactante transformación física: así se ve ahora La artista explicó en redes sociales cómo modificó su rutina con hábitos sostenidos y desmintió versiones sobre métodos rápidos para adelgazar. + Seguir en







﻿Nathy Peluso explicó su cambio físico en redes sociales. Redes sociales

Nathy Peluso respondió a versiones sobre el uso de Ozempic y aclaró que su cambio se debe a hábitos vinculados al ejercicio y la alimentación.

En una publicación en redes sociales, detalló una rutina que incluye gimnasio, cardio, pilates y actividad física diaria.

También enumeró alimentos que forman parte de su dieta, como pollo, pescado, verduras y otros productos frescos.

El mensaje tuvo fuerte repercusión entre sus seguidores, con comentarios que destacaron el enfoque basado en constancia y bienestar. La transformación física de Nathy Peluso generó repercusión entre sus seguidores, quienes notaron cambios en su apariencia durante el último tiempo. Frente a especulaciones sobre posibles métodos utilizados, la artista decidió dar a conocer los hábitos que forman parte de su rutina diaria y explicar el proceso detrás de esa evolución.

A través de sus redes sociales, la cantante respondió a los rumores que la vinculaban con el uso de Ozempic para bajar de peso. Con un tono acorde a su estilo, desestimó esas versiones mediante un mensaje que combinó humor y firmeza, dejando en claro que su cambio no responde a soluciones rápidas, sino a un proceso sostenido en el tiempo.

A lo largo de su carrera, la artista mostró públicamente su relación con la comida y su gusto por distintos platos. En esta oportunidad, volvió a referirse a ese aspecto al detallar cómo reorganizó su rutina sin dejar de lado su identidad personal, reafirmando su vínculo con la alimentación como parte de su estilo de vida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nathy Peluso (@nathypeluso) Cómo bajó de peso Nathy Peluso La cantante explicó que su proceso está basado en una combinación de actividad física sostenida y una alimentación equilibrada. Dentro de su rutina mencionó prácticas como gimnasio, cardio, pilates, uso de escaleras y caminatas diarias de al menos diez mil pasos, una dinámica que refleja constancia en el tiempo.

En cuanto a su alimentación, enumeró productos que forman parte de su dieta habitual, entre ellos pollo, pescado, espárragos, boniato y papa, destacando una variedad de opciones dentro de su esquema nutricional. Este enfoque se articula con su postura histórica en relación a la comida, en la que nunca dejó de reivindicar el disfrute.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nathy Peluso (@nathypeluso) Además, rechazó la utilización de métodos rápidos para bajar de peso y reafirmó su postura vinculada al body positive, una idea que ha sostenido durante su carrera. En su mensaje, también incentivó el movimiento y el bienestar como parte de una vida saludable, lo que generó una amplia repercusión en redes sociales, con miles de interacciones y comentarios que destacaron el contenido compartido.

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