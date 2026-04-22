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Marvel confirmó qué película habrá que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday: estará en el cine con escenas exclusivas

No hace falta ver tantas películas. De cara al estreno más esperado de 2026, los hermanos Russo revelaron cuál es la clave para entender la nueva historia.

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de Vengadores.  

El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de 'Vengadores'.

 

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  • Marvel preparó una previa que obligará a los fanáticos a volver al cine. El 18 de diciembre llegará a los cines “Avengers: Doomsday”.
  • La película que hay que ver sí o sí es “Avengers: Endgame”, de 2019. El cierre de la Saga del Infinito regresará a los cines el 25 de septiembre con una versión especial que incluirá escenas inéditas.
  • La decisión tiene un peso narrativo clave: Joe Russo, uno de los directores detrás de "Endgame" y también de "Doomsday", explicó que este reestreno funciona como un puente entre ambas historias.
  • Las escenas añadidas estarán ambientadas en el universo de "Doomsday", lo que permitirá anticipar elementos clave de la trama y reactivar el interés de los fans.

Marvel preparó una previa que obligará a los fanáticos a volver al cine. El 18 de diciembre llegará a los cines “Avengers: Doomsday”, pero antes decidió relanzar una película de su saga con escenas inéditas y que los directores Anthony y Joe Russo definieron como “clave” para entender el futuro de los superhéroes.

Avengers: Doomsday se estrena en cines el 18 de diciembre y, un año más tarde, llegará Avengers: Secret Wars también a la gran pantalla para cerrar la Saga del Multiverso por todo alto mientras, a la vez, se abre un nuevo camino para las próximas fases del UCM.
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La película que hay que ver sí o sí es “Avengers: Endgame”, de 2019. El cierre de la Saga del Infinito regresará a los cines el 25 de septiembre con una versión especial que incluirá escenas inéditas directamente conectadas con la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel.

Lejos de ser una simple maniobra comercial, la decisión tiene un peso narrativo clave. Joe Russo, uno de los directores detrás de "Endgame" y también de "Doomsday", explicó que este reestreno funciona como un puente entre ambas historias. Según detalló, el nuevo material incorporado ayudará a enlazar el final de los Vengadores originales con el nuevo conflicto que se desarrollará en diciembre.

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Cuál es la película de Marvel que hay que ver sí o sí antes de Avengers Doomsday

La idea, en palabras del propio Russo, es ofrecer una “oportunidad única” para expandir la historia y profundizar en el nuevo arco argumental. En concreto, las escenas añadidas estarán ambientadas en el universo de "Doomsday", lo que permitirá anticipar elementos clave de la trama y reactivar el interés de los fans.

Uno de los puntos más llamativos de esta nueva etapa es el regreso de Robert Downey Jr., aunque no como Iron Man. El actor volverá al MCU en el rol de Doctor Doom, el gran villano de la próxima fase.

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Según reveló Russo, la idea surgió tras conversaciones con Kevin Feige y el propio Downey, en una apuesta por cambiar la lógica de los cómics: el actor que interpretó al héroe definitivo ahora encarnará al antagonista central.

Este giro busca revitalizar la narrativa del universo Marvel, que en los últimos años enfrentó críticas por la irregularidad de la llamada Saga del Multiverso. La estrategia apunta a recuperar cohesión y, sobre todo, reconectar con el público a través de una historia más unificada y emocional. Entonces, como explicó uno de los directores primero hay que ver "Endgame" y luego "Doomsday", así se une la historia del UCM.

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