Esta es la serie sobre el hijo de Pablo Escobar que llegó a Disney Plus y sorprende a todos con los datos que nunca fueron contados La nueva serie de Disney+ explora su infancia rodeada de lujos, violencia y secretos, con una mirada íntima que muestra el impacto de crecer en el corazón del narcotráfico. + Seguir en







Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.

La plataforma de streaming Disney+ amplía su catálogo con una producción original que no pasa desapercibida. Se trata de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios, una serie dramática que propone una mirada diferente dentro del género criminal y que rápidamente empezó a captar la atención de los suscriptores.

Con una narrativa intensa y alejada de los relatos tradicionales sobre el narcotráfico, la ficción se enfoca en el costado más humano y emocional de una historia atravesada por la violencia. Inspirada en la vida de Juan Pablo Escobar, hijo del célebre narcotraficante Pablo Escobar, la serie reconstruye una infancia marcada por el lujo, pero también por el peligro constante.

Sinopsis de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios, la serie del momento en Disney Plus La trama sigue a “Juampi”, un niño que crece en Medellín rodeado de comodidades y con la idea de que su padre es una figura benefactora. Sin embargo, su entorno está lejos de ser seguro: vive permanentemente custodiado por hombres armados que cumplen un doble rol, entre protectores y cuidadores.

Con el paso del tiempo, el protagonista descubre que esas figuras cercanas son en realidad sicarios. Ese quiebre en su percepción lo enfrenta a una verdad difícil de asimilar: su padre es uno de los criminales más buscados del mundo.

A partir de ese momento, la serie desarrolla el conflicto interno del personaje, dividido entre el peso de su historia familiar y la necesidad de construir una identidad propia. A lo largo de los episodios, la producción explora el impacto psicológico de crecer en ese contexto, combinando escenas de opulencia con momentos de extrema tensión.

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia. z-Criado-por-sicarios-1 Tráiler de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios Embed - Dear Killer Nannies: Criado por sicarios | UNA MIRADA ESPECIAL | Disney+ Reparto de Dear Killer Nannies: Criado por Sicarios El elenco destaca por la interpretación de John Leguizamo en el papel del líder del cártel de Medellín. A continuación, los actores y personajes clave confirmados por IMDb y fuentes oficiales: John Leguizamo: Pablo Escobar Gaviria.

Pablo Escobar Gaviria. Miguel Ángel "Orion" García: Juan Pablo Escobar (niño/adolescente), apodado "Juampi" en la ficción.

Juan Pablo Escobar (niño/adolescente), apodado "Juampi" en la ficción. Juanita Molina: Angie (una de las "niñeras" y protectoras).

Angie (una de las "niñeras" y protectoras). Melanie Dell'Olmo: Personaje principal del entorno familiar.

Personaje principal del entorno familiar. Victoria Hernández: Miembro destacado del elenco.

Miembro destacado del elenco. Andrés Delgado: Parte del grupo de seguridad/sicarios.

Parte del grupo de seguridad/sicarios. Laura Rodríguez: Personaje del círculo cercano.

Personaje del círculo cercano. Carmen Electra: Participación especial en el reparto destacado. Dear-Killer-Nannies-criado-por-sicarios-tuvo-su-premier-mundial-en-Series-Mania