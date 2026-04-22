22 de abril de 2026 Inicio
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Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral

La captura del chat, compartida originalmente en X (Twitter), acumuló miles de interacciones en pocas horas.

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Se quedó dormida en el colectivo y avisó por mensaje a su novio: la conversación se volvió viral
  • La publicación superó los 9.000 likes, convirtiéndose en uno de los tuits más compartidos de la semana en Argentina.

  • Camila inició la charla con un directo: "Me dormí en el colectivo, Marco", desatando la inmediata sospecha de su novio.

  • La joven reveló que el sueño la llevó hasta Villa Celina, una zona que su pareja admitió desconocer por completo hasta ese momento.

  • Tras chequear el GPS y notar la distancia, el joven no pudo ocultar su asombro con una respuesta espontánea que hizo reír a los seguidores.

En este abril de 2026, una situación cotidiana y accidentada se ha transformado en el último fenómeno viral de las redes sociales en Argentina. Una joven que se quedó profundamente dormida mientras viajaba en colectivo protagonizó un intercambio de mensajes con su novio al despertar y notar que se había pasado de parada por varios kilómetros.

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En un momento donde la espontaneidad y los "fails" cotidianos dominan la narrativa digital, este episodio generó varias respuestas entre distintos usuarios, quienes compartieron anécdotas parecidas. Este tipo de historias mínimas logran una viralización inmediata al reflejar con ironía el cansancio diario y las peripecias de viajar en las grandes ciudades.

Como fue el momento viral de la joven que se quedó dormida en el colectivo

jovenes celulares

La usuaria de X (Twitter) conocida como @ccamijoestar compartió la captura de pantalla de la conversación con su novio, Marco, luego de despertarse completamente desorientada en el colectivo. Lo que comenzó como un simple mensaje de aviso se transformó en un fenómeno viral que alcanzó las 230.000 visualizaciones, resonando con miles de usuarios que alguna vez perdieron la noción del tiempo entre el movimiento del transporte y el cansancio.

La charla, que combina sorpresa, preocupación y el humor típico de los internautas argentinos, se centró en el insólito destino final de la joven: Villa Celina. La reacción de su pareja, quien pasó de la incredulidad a la exclamación al buscar la ubicación en el mapa, fue el detonante para que la publicación sumara más de 9.000 "me gusta".

En un 2026 donde las historias de la vida cotidiana dominan el algoritmo, el "fail" de Camila se convirtió en un espacio de catarsis colectiva para quienes han despertado en el final del recorrido.

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