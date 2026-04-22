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Se filtró cuál fue el motivo de la crisis de pareja entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

La humorista reveló que hace cuatro años atravesó una fuerte crisis de pareja con el conductor, un momento que puso en duda la continuidad del vínculo.

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

  • Dalia Gutmann confirmó que la crisis con Sebastián Wainraich fue real, tras años de rumores de separación.
  • El conflicto ocurrió hace unos cuatro años y representó un quiebre importante en la relación.
  • “No me enojé porque era verdad”, admitió, en referencia a las versiones mediáticas que circularon.
  • Con el tiempo, la pareja logró recomponerse y hoy mira esa etapa con otra perspectiva.

La relación entre Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich volvió al centro de la escena tras revelaciones inesperadas. Hace cuatro años, un fuerte rumor señalaba una posible separación luego de más de dos décadas juntos. En aquel momento, ambos eligieron desmentir la versión, pero con el tiempo comenzaron a conocerse detalles de lo que realmente atravesaban en la intimidad.

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En una entrevista reciente, Gutmann reconoció que aquella etapa fue mucho más que un trascendido mediático y que implicó una crisis real dentro de la pareja. Durante la charla, surgió el recuerdo de cuando el periodista Pampito difundió la noticia, generando un gran revuelo. Mientras Matías Vázquez repasaba ese episodio, la humorista sorprendió al confirmar la veracidad de lo que se decía en ese entonces.

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Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann
Qué pasa entre Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann

“No me enojé porque era verdad”, expresó con sinceridad, dejando en claro que aquel momento representó un quiebre importante en la relación. Con el paso del tiempo, la pareja logró recomponerse y hoy puede mirar esa crisis con otra perspectiva, mostrando el costado más humano de un vínculo que atravesó dificultades y logró sostenerse.

Así fue la crisis de pareja que tuvieron Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich

Tras años de hermetismo, Dalia Gutmann habló abiertamente sobre la crisis que puso en jaque su relación de más de dos décadas con Sebastián Wainraich. Los rumores de separación que circularon hace unos cuatro años no fueron simples versiones mediáticas, sino el reflejo de un distanciamiento real. Con total sinceridad, la comediante reconoció que atravesaron un quiebre profundo que comprometió la estabilidad de la pareja.

La confesión surgió en un intercambio con la prensa, al recordar el momento en que distintos periodistas dieron por confirmada la ruptura. Frente a la idea de que en aquel entonces habían reaccionado con enojo, Gutmann aclaró que la incomodidad no tenía que ver con una noticia falsa, sino con la exposición de una situación verdadera. “No me enojé porque era verdad”, afirmó, dejando en claro que lo que se decía tenía sustento en lo que vivían puertas adentro.

dalia gutmann sebastian wainraich

Este episodio marcó uno de los momentos más difíciles para la pareja, que siempre construyó su imagen pública desde el humor y la complicidad. Al poner en palabras lo ocurrido, Gutmann le quitó misterio a una historia que durante años generó especulación, y mostró que incluso los vínculos más consolidados atraviesan crisis que obligan a replantear el camino antes de volver a elegirse.

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