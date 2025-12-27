Lo nuevo en Netflix: está basada en un videojuego, la protagoniza Alicia Vikander y sorprendió a todos en su estreno Desde su llegada a la plataforma, la película despertó curiosidad entre quienes buscan un título atrapante para ver. + Seguir en







Conocé más sobre las nuevas Películas que ingresan al catálogo de Netflix

Netflix sumó a su catálogo una película que rápidamente captó la atención de los usuarios y se posicionó entre los contenidos más buscados de los últimos días. Se trata de Tomb Raider, una producción basada en una de las sagas de videojuegos más icónicas de la historia.

La historia presenta una nueva versión de Lara Croft, interpretada por Alicia Vikander, en un enfoque más realista y físico del personaje. Lejos de la heroína invencible, la trama apuesta por mostrar los orígenes de la exploradora, sus conflictos personales y el camino que la lleva a convertirse en una aventurera dispuesta a todo.

Sinopsis de Tomb Raider, la película basada en el videojuego que llegó a Netflix -Tomb Raider - Netflix La historia presenta a una Lara Croft de 21 años, independiente y sin rumbo en Londres, que se niega a aceptar la fortuna de su padre desaparecido hace siete años.

Al investigar su desaparición, viaja a la isla japonesa de Yamatai, donde descubre que su padre buscaba a la mítica reina Himiko, enfrentándose a la organización mercenaria Trinity, superando trampas mortales y forjando su camino como la icónica saqueadora de tumbas

Tráiler de Tomb Raider Embed - 'Tomb Raider', nuevo tráiler subtitulado en español Reparto de Tomb Raider Alicia Vikander: Lara Croft.

Dominic West: Richard Croft (padre de Lara).

Walton Goggins: Mathias Vogel (antagonista).

Daniel Wu: Lu Ren (capitán del barco).

Kristin Scott Thomas: Ana Miller (asociada de Croft).

Hannah John-Kamen: Sophie (compañera de piso de Lara).

Nick Frost: Max (amigo de Lara).

Derek Jacobi: Sr. Yaffe.