Lo nuevo en Netflix: está basada en un videojuego, la protagoniza Alicia Vikander y sorprendió a todos en su estreno

Conocé más sobre las nuevas Películas que ingresan al catálogo de Netflix
Netflix sumó a su catálogo una película que rápidamente captó la atención de los usuarios y se posicionó entre los contenidos más buscados de los últimos días. Se trata de Tomb Raider, una producción basada en una de las sagas de videojuegos más icónicas de la historia.
La historia presenta una nueva versión de Lara Croft, interpretada por Alicia Vikander, en un enfoque más realista y físico del personaje. Lejos de la heroína invencible, la trama apuesta por mostrar los orígenes de la exploradora, sus conflictos personales y el camino que la lleva a convertirse en una aventurera dispuesta a todo.
Sinopsis de Tomb Raider, la película basada en el videojuego que llegó a Netflix
La historia presenta a una Lara Croft de 21 años, independiente y sin rumbo en Londres, que se niega a aceptar la fortuna de su padre desaparecido hace siete años.
Al investigar su desaparición, viaja a la isla japonesa de Yamatai, donde descubre que su padre buscaba a la mítica reina Himiko, enfrentándose a la organización mercenaria Trinity, superando trampas mortales y forjando su camino como la icónica saqueadora de tumbas
Tráiler de Tomb Raider
Embed - 'Tomb Raider', nuevo tráiler subtitulado en español
Reparto de Tomb Raider
Alicia Vikander: Lara Croft.
Dominic West: Richard Croft (padre de Lara).
Walton Goggins: Mathias Vogel (antagonista).
Daniel Wu: Lu Ren (capitán del barco).
Kristin Scott Thomas: Ana Miller (asociada de Croft).
Hannah John-Kamen: Sophie (compañera de piso de Lara).