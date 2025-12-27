IR A
El regreso del Pity Álvarez terminó en la justicia: denunciaron penalmente a la productora

Investigan si los organizadores obstaculizaron el trabajo de la Policía Federal durante el recital del músico ante 35.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El músico es uno de los personajes más controversiales de la cultura popular argentina.

El regreso del cantante Cristian "Pity" Álvarez a los escenarios, después de 7 años de ausencia, una causa judicial, y un cuadro grave de salud, fue motivo para que 35.000 fanáticos lo adoraran el fin de semana pasado en Córdoba, pero también se convirtió en un expediente judicial.

Los fanáticos esperaban el anuncio de su cuarto álbum pero celebraron el gesto como un regalo. 
El fiscal general Sandro Abraldes, encargado de la acusación en el juicio por homicidio que enfrenta el músico, radicó una denuncia formal contra el extenista y actual presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri. Además, apuntó a la productora responsable del show del sábado 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El eje de la causa radica en la escasa colaboración con la justicia, ya que 24 horas antes del recital se notificó a Calleri la necesidad de habilitar el ingreso de cuatro efectivos de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA).

El objetivo de los uniformados era realizar tareas de supervisión técnica dentro del estadio, durante el evento, dada la situación procesal del artista. En este sentido, el fiscal sostiene que hubo irregularidades y obstáculos que fueron el motivo de la presentación ante el fiscal general de Córdoba.

Cuál es la situación procesal del Pity Álvarez

El cantante Pity Álvarez fue procesado por homicidio en 2018, por uh enfrentamiento en el barrio Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. Además, está acusado de portación ilegal de armas y privación ilegítima de la libertad. El proceso se encuentra actualmente suspendido, pero no anulado, ya que la defensa logró que el músico sea declarado "inimputable provisoriamente" basándose en su estado de salud mental.

La banda de Pity Álvarez en el Estadio Kempes en Córdoba

La tensión entre la fiscalía y los organizadores creció en la semana previa al show, y le dieron el permiso para que viaje poco tiempo antes del espectáculo luego de que el rockero faltó a los exámenes del Cuerpo Médico Forense. La fiscalía supone que el estado de incapacidad que alega su defensa para no presentarse en un juicio oral, no se condice con la presentación de Álvarez ante un público multitudinario.

