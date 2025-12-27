IR A
Hoy en Netflix: tiene solo 4 capítulos y la vas a querer ver de un tirón

Con un tono nostálgico, esta producción de la plataforma de streaming revive vínculos familiares, conflictos pendientes y momentos muy importantes que invitan a maratonear en el finde.

Corta, intensa, dramática y súper emotiva son las características más destacadas por los fanáticos de esta historia.

Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

Netflix incorporó a su catálogo una miniserie que está quedándose con la atención de los suscriptores y se convirtió en una de las principales obsesiones de quienes buscan dramas emotivos para ver en una sola tarde. La plataforma sumó Las 4 estaciones de las chicas Gilmore, una producción estadounidense de 2016 con apenas cuatro episodios que le pone punto final a la historia de personajes favoritos de una de las series con más fanáticos de la historia.

Las 4 estaciones de las chicas Gilmore presenta la continuidad de la famosa serie Gilmore Girls, que estuvo compuesta de siete temporadas desde el año 2000. Protagonizada por las actrices estadounidenses Lauren Graham y Alexis Bledel, la miniserie se resuelve en apenas una hora y treinta minutos por episodio, lo que la hace una opción más que interesante para ver cuando no se cuenta con demasiado tiempo.

La producción apela a la nostalgia al mostrar el reencuentro de las dos mujeres luego de casi una década del final de la serie original. Esta miniserie permite ver años después a personajes que supieron arrasar antes de los 2000, con uno de los dramas que incluso hoy en día es de los más vistos e icónicos del género.

Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

Netflix: sinopsis de Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

Las 4 estaciones de las chicas Gilmore centra su historia en el reencuentro de Lorelai, Rory y Emily Gilmore casi una década después del final de la serie original. En un año especial, estas tres mujeres continúan explorando los complejos vínculos que las unen mientras enfrentan cambios que marcan sus vidas. El relato se desarrolla a través de cuatro episodios, cada uno representando una estación del año, permitiendo ver la evolución de los personajes a medida que atraviesan diferentes momentos emocionales y desafíos personales.

La miniserie comparte vínculos que hacen que las protagonistas se unan y tengan que afrontar algunos cambios que alterarán el ritmo que llevaba su vida hasta entonces. Con cada episodio de aproximadamente 90 minutos, la producción ofrece una experiencia que cierra ciclos, revela secretos y permite a los fans despedirse apropiadamente de personajes que marcaron una generación.

La propuesta mantiene el espíritu del drama original mientras muestra cómo el tiempo transformó a cada uno de los habitantes de Stars Hollow, desde las dinámicas familiares hasta las relaciones románticas que quedaron sin resolver, ofreciendo un cierre emotivo y satisfactorio para una de las series más queridas de la televisión.

Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

Tráiler de Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

Embed - Gilmore Girls: Un nuevo año | Tráiler principal | Netflix

Reparto de Las 4 estaciones de las chicas Gilmore

  • Lauren Graham como Lorelai Gilmore
  • Alexis Bledel como Rory Gilmore
  • Scott Patterson como Luke Danes
  • Kelly Bishop como Emily Gilmore
  • Keiko Agena como Lane Kim
  • Yanic Truesdale como Michel Gerard
  • Liza Weil como Paris Geller
  • Sean Gunn como Kirk Gleason
Ahora, llegó a la gran N roja, la película estadounidense de los 2000 que es tendencia en este sitio web, acorde a esta época navideña del año, se trata de El Grinch, una sátira de comedia y diversión para toda la familia.

