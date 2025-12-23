La Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de alcoholemia en Nochebuena

Las autoridades porteñas agregarán 30 puestos de control durante la noche del 24 de diciembre. El objetivo es prevenir los accidentes de tránsito por al consumo de bebidas alcohólicas, ya que uno de cada cinco incidentes se vinculan con este motivo.

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que durante la noche del 24 de diciembre se agregarán unos 30 puestos de control de alcoholemia adicionales en distintos barrios porteños como parte de los operativos por Nochebuena.

Según las autoridades porteñas, este refuerzo tiene el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito debidos al consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas, ya que uno de cada cinco incidentes se vinculan con este motivo.

“A lo largo de 2025, los agentes de tránsito llevaron adelante más de 470 mil controles, con un 0,97% de positividad”, informaron, y añadieron que alrededor de 4.271 registros fueron retenidos en 2025.

Cabe recordar que en la Ciudad de Buenos Aires rige una tolerancia máxima de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En el caso de que los automovilistas den positivo en los test, las autoridades se ven obligadas a suspender su licencia de manejo durante un mínimo de dos meses y a ordenar el acarreamiento del vehículo. Al mismo tiempo, el conductor debe concurrir a la Dirección General de Administración de Infracciones o en la Justicia contravencional para regularizar su situación.

Para optimizar los controles de alcoholemia , los trabajadores designados implementarán un "método embudo" en el que los conductores estarán obligados a bajar la velocidad del vehículo a medida que se libera el tráfico, en caso de que se generen embotellamientos, y se mejora la seguridad del personal.

Cuánto cuestan las multas por superar el límite de alcohol al volante

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si un conductor arroja un resultado entre el 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la multa que deberá pagar oscila entre los $119.775,05 y $798.510. Además, la licencia quedará inhabilitada de dos a cuatro meses y, si se aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta.

En caso de que los agentes de tránsito realicen un análisis en el que se descubra a partir de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la situación es mucho más grave para el conductor: la multa asciende hasta $1.597.020 o un máximo de diez días de prisión. Mientras que la persona quedará inhabilitada a manejar entre cuatro meses y dos años.

Por último, si el conductor se niega a realizarse el test de alcoholemia, tendrá que pagar una multa de $798.510 y las autoridades le retendrán el vehículo.