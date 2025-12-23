24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de alcoholemia en Nochebuena

Las autoridades porteñas agregarán 30 puestos de control durante la noche del 24 de diciembre. El objetivo es prevenir los accidentes de tránsito por al consumo de bebidas alcohólicas, ya que uno de cada cinco incidentes se vinculan con este motivo.

Por
En la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anunció que durante la noche del 24 de diciembre se agregarán unos 30 puestos de control de alcoholemia adicionales en distintos barrios porteños como parte de los operativos por Nochebuena.

Entre los animales maltratados había cachorros, hembras adultas y machos jóvenes y adultos.
Te puede interesar:

Horror en Saavedra: desmantelaron un criadero clandestino en el que había 23 perros agonizando

Según las autoridades porteñas, este refuerzo tiene el objetivo de prevenir los accidentes de tránsito debidos al consumo de bebidas alcohólicas durante las fiestas, ya que uno de cada cinco incidentes se vinculan con este motivo.

“A lo largo de 2025, los agentes de tránsito llevaron adelante más de 470 mil controles, con un 0,97% de positividad”, informaron, y añadieron que alrededor de 4.271 registros fueron retenidos en 2025.

Cabe recordar que en la Ciudad de Buenos Aires rige una tolerancia máxima de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. En el caso de que los automovilistas den positivo en los test, las autoridades se ven obligadas a suspender su licencia de manejo durante un mínimo de dos meses y a ordenar el acarreamiento del vehículo. Al mismo tiempo, el conductor debe concurrir a la Dirección General de Administración de Infracciones o en la Justicia contravencional para regularizar su situación.

Para optimizar los controles de alcoholemia, los trabajadores designados implementarán un "método embudo" en el que los conductores estarán obligados a bajar la velocidad del vehículo a medida que se libera el tráfico, en caso de que se generen embotellamientos, y se mejora la seguridad del personal.

Cuánto cuestan las multas por superar el límite de alcohol al volante

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si un conductor arroja un resultado entre el 0,5 y 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la multa que deberá pagar oscila entre los $119.775,05 y $798.510. Además, la licencia quedará inhabilitada de dos a cuatro meses y, si se aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta.

En caso de que los agentes de tránsito realicen un análisis en el que se descubra a partir de 1 gramo de alcohol por litro de sangre, la situación es mucho más grave para el conductor: la multa asciende hasta $1.597.020 o un máximo de diez días de prisión. Mientras que la persona quedará inhabilitada a manejar entre cuatro meses y dos años.

Por último, si el conductor se niega a realizarse el test de alcoholemia, tendrá que pagar una multa de $798.510 y las autoridades le retendrán el vehículo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Muchos pasajeros debieron esperar en Aeroparque por demoras y cancelaciones.

Caos en Aeroparque por el temporal: vuelos suspendidos y demorados en la previa de Navidad

play

Las impactantes imágenes que dejó la tormenta en el AMBA: granizo, comercios y casas inundadas

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Incendio en Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Feroz incendio en una casa de Parque Chacabuco: tres hombres asistidos por inhalación de humo

Este restaurante en Coghlan mantiene viva la tradición del clásico bodegón porteño. 

El bodegón barato cerca de Buenos Aires donde sirven el vino en pingüino

Para taxis y remises, el financiamiento permite acceder a préstamos prendarios de hasta $28.000.000, con un plazo de 48 meses y una tasa fija del 20% anual.

CABA: lanzan créditos para que taxistas, remiseros y motos delivery puedan comprar vehículos eléctricos

Rating Cero

Lali se presentará por primera vez en River, el club de sus amores.

Lali Espósito anunció su primer show en River: fecha y cuándo comprar las entradas

Olivia y Benjamín, hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes llenaron de espíritu navideño a sus hijos en Londres

Luck Ra y Spreen se unieron en una acción solidaria: entregaron regalos en el Hospital Gutiérrez. 

Luck Ra y Spreen sorprendieron a los niños internados en el Hospital Gutiérrez con regalos de Navidad

Bautista Macia, Martín Ku y Nicolás Grosman en Gran Hermano 2023.

Un ex participante Gran Hermano abrió un particular local de comida al paso en el Barrio Chino

Juana Repetto, hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, muestra a diario su vida cotidiana por redes sociales. 

La angustiante confesión de Juana Repetto sobre el vínculo con sus hijos: "De mal en peor"

El conductor de Telefe adelantó modificaciones en la casa más famosa del país.

Santiago del Moro adelantó un cambio clave en la casa de Gran Hermano

últimas noticias

Gremio Universitarios emitieron un comunicado para que se actualicen los salarios docentes.

Universidades públicas advierten que no empezarán las clases si el Gobierno ignora la ley de Financiamiento

Hace 34 minutos
En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de alcohol.

La Ciudad de Buenos Aires reforzará los controles de alcoholemia en Nochebuena

Hace 40 minutos
El bebé de siete meses tenía un hematoma en la rodilla izquierda y en su zona lumbar, además de síntomas de anemia.

Una joven se filmó golpeando a su bebé y le mandó el video a su ex: "Él está pagando por tu culpa"

Hace 1 hora
La jueza Preska tomó una decisión que beneficia a YPF.

Juicio por YPF: la jueza Preska suspendió la búsqueda de activos para ser embargados

Hace 1 hora
León XIV y Trump marcan diferencias por las políticas del presidente norteamericano.

León XIV y Donald Trump, enfrentados por la crisis migratoria: EEUU cuestionó al Vaticano

Hace 1 hora