Horror en Saavedra: desmantelaron un criadero clandestino en el que había 23 perros agonizando

En el allanamiento encontraron mascotas de la raza Airedale Terrier atrapadas en jaulas diminutas, cubiertos de desechos y en un estado de salud dramático.

Entre los animales maltratados había cachorros

Entre los animales maltratados había cachorros, hembras adultas y machos jóvenes y adultos.

Otro caso de maltrato animal ocurrió en una casa del barrio de Saavedra, en la Ciudad, donde hallaron un criadero ilegal con 23 perros de raza y algunos estaban agonizando.

El operativo estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), y que los propios agentes describieron como "desgarrador". El hecho se registró en la calle Pico al 4900, en la Ciudad, donde descubrieron que había ejemplares de Airedale Terrier que sobrevivían en condiciones de tortura.

Al ingresar a la propiedad, el personal policial y los médicos veterinarios se encontraron con los animales en un avanzado deterioro y en condiciones de hacinamiento. Estaban en jaulas oxidadas, sin poder moverse, y viviendo sobre sus propios desechos.

Alguno de los canes fueron atendidos por infecciones cutáneas y heridas abiertas, otros directamente estaban en estado de agonía, deshidratados y desnutridos y con serio riesgo de vida. El fiscal Blas Matías Michienzi ordenó el secuestro de los canes que fueron trasladados de urgencia a centros de atención veterinaria y refugios de diversas ONG.

Las mascotas estaban hacinadas en jaulas oxidadas y sin agua ni comida

Qué dice la ley de Maltrato Animal

La Ley N°14.346, de Maltrato Animal, castiga con prisión de 15 días a 1 año a quienes infligen malos tratos o crueldad a animales, tipificando actos como abandono, no alimentarlos, maltrato en trabajos forzados, o mutilaciones no justificadas.

