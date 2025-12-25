25 de diciembre de 2025 Inicio
La hija de Yamil Santoro quería hacer squishies y recibió una sanguchera: ¿qué leyó Papa Noel en la carta?

El exlegislador se equivocó al leer el regalo que le había pedido su hija y lo descubrió cuando la niña abrió el presente.

El exlegislador porteño Yamil Santoro leyó mal la carta que su hija le escribió a Papa Noel y en vez de una máquina para hacer squishies, que había pedido la niña, le regaló una máquina para hacer sanguches.

"¡Papá, me engañaste! No es mío esto", disparó la nena al abrir el regalo y, minutos más tarde, advirtió enojada: "Ahora le voy a contar todo a mamá, le voy a contar que me regalaron una máquina para hacer sanguches".

Las personas adultas de la familia no podían contener la risa, Santoro incluido, por el error cometido por Papa Noel. El excandidato a legislador porteño publicó la historia como un hilo en X (ex Twitter) y lo definió como "el mejor error de Navidad de la historia".

Santoro eligió comenzar la publicación con la carta de su hija donde, en una lectura rápida, se puede confundir squishies con sandwiches. Sin embargo, a la palabra le sigue una aclaración clave: "O sea cosas para apretar".

Al momento de abrir el regalo, la confusión reinó entre padre e hija. "¿Pero qué le pediste vos a Papá Noel?", preguntó su padre ante la sorpresa y ella respondió, tajante: "¡Una máquina para hacer squishies!". Ninguno podía creer lo que pasaba, pero mientras el exlegislador se reía, la niña no le perdonó la ruptura de su ilusión.

El libertario encabezó la lista de Unión Porteña Libertaria en las elecciones legislativas de este año y obtuvo 10.320 votos, el 0,64% de los sufragios emitidos en la Ciudad de Buenos Aires en la jornada del 18 de mayo.

