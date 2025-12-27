IR A
Cuál es la historia de El Grinch, la película navideña que es de lo más visto en Netflix

Un estreno del 2000 está siendo furor actualmente en la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes. No te pierdas los detalles.

Ahora, llegó a la gran N roja, la película estadounidense de los 2000 que es tendencia en este sitio web, acorde a esta época navideña del año, se trata de El Grinch, una sátira de comedia y diversión para toda la familia.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos. Asimismo, este año fue un boom por la cantidad de suscriptores y usuarios que se sumaron de todas partes del mundo, convirtiéndola en la más consumida en el mundo entero.

Corta, intensa, dramática y súper emotiva son las características más destacadas por los fanáticos de esta historia.
A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que la disfrutes desde la comodidad de tu casa con quien vos quieras. En esta nota conocé bien de qué film estamos hablando.

Sinopsis de El Grinch, la película de los 2000 tendencia en Netflix

El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.

Tráiler de El Grinch

Reparto de El Grinch

  • Jim Carrey como El Grinch
  • Taylor Momsen como Cindy Lou Quien
  • Christine Baranski como Martha May Quienvier
  • Josh Ryan Evans como El Grinch
  • Jeffrey Tambor como Augustus May Quien
  • Molly Shannon como Betty Lou Quien
  • Bill Irwin como Lou Lou Quien
  • Clint Howard como Quienbris
