Ahora, llegó a la gran N roja, la película estadounidense de los 2000 que es tendencia en este sitio web, acorde a esta época navideña del año, se trata de El Grinch, una sátira de comedia y diversión para toda la familia.

Ahora, llegó a la gran N roja una película estadounidense de los 2000 que es tendencia, acorde a esta época navideña del año. Se trata de El Grinch, una sátira de comedia y diversión para toda la familia. Una producción de una hora y media que te mantendrá atrapado de principio a fin y no te la podés perder estos últimos días de 2025.

Sinopsis de El Grinch, la película de los 2000 tendencia en Netflix El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad; para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus.

Tráiler de El Grinch
Embed - EL GRINCH (Trailer #2 español)
Reparto de El Grinch
Jim Carrey como El Grinch

como El Grinch Taylor Momsen como Cindy Lou Quien

como Cindy Lou Quien Christine Baranski como Martha May Quienvier

como Martha May Quienvier Josh Ryan Evans como El Grinch

como El Grinch Jeffrey Tambor como Augustus May Quien

como Augustus May Quien Molly Shannon como Betty Lou Quien

como Betty Lou Quien Bill Irwin como Lou Lou Quien

como Lou Lou Quien
Clint Howard como Quienbris