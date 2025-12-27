27 de diciembre de 2025 Inicio
El conmovedor homenaje de Liverpool a Diogo Jota: el gesto de Van Dijk con sus hijos en Anfield

El capitán de los Reds saltó a la cancha con los niños del portugués, fallecido este año en un trágico accidente, en la victoria del local por 2-1 frente a Wolverhampton.

Una imágen, mil palabras: la bandera de Diogo Jota detrás y sus hijos en cancha.

Anfield, el estadio de Liverpool, fue el escenario de un conmovedor homenaje al portugués Diogo Jota, el jugador de los Reds que falleció el pasado 3 de julio en un trágico accidente automovilístico: el capitán del equipo, Virgil van Dijk, ingresó al campo acompañado de dos de los hijos del jugador, Dinis y Duarte, y otros jóvenes familiares en un gesto que emocionó a todos.

Murió Diogo Jota, el delantero del Liverpool.
Conmoción en el fútbol: murió Diogo Jota, delantero del Liverpool, en un accidente de tránsito

Con el himno You’ll Never Walk Alone ("Nunca caminarás solo") en las tribunas, el equipo en el que milita el argentino Alexis MacAllister saltó a la cancha en la previa de la fecha 18 de la Premier League con una sorpresa que conmovió al estadio: Van Dijk ingresó junto a los hijos de Jota, quienes jugaron unos minutos en una de las áreas, mientras su madre Rute Cardoso, viuda del futbolista, observaba emocionada la escena.

Durante el partido, en el minuto 20, el número de dorsal del portugués que fue retirado por Liverpool, el estadio ovacionó a Diogo Jota en un homenaje que unió a Liverpool y Wolverhampton, cuyos hinchas aplaudieron de pie en un gesto en pleno encuentro.

Fue un honor absoluto tener a los niños juntos junto a Ali (Becker) y a mí. Creo que era algo que tenía muchas ganas de ver. Obviamente, después de hablar con Rute (la esposa de Diogo) y la familia, era algo que realmente esperaba con ansias”, precisó Van Dijk tras el partido.

“Iba a ser emotivo, pero creo que es algo que los niños recordarán para siempre. Espero que haya más en el futuro para ellos y que puedan seguir disfrutando de Liverpool, porque Liverpool es el lugar que más les importa y Diogo siempre estará con nosotros para siempre. Estoy muy orgulloso de tenerlos con nosotros y creo que la afición también lo ha apreciado”, concluyó el defensor central neerlandés.

liverpool van dijk
El capitán de Liverpool, Van Dijk, junto a los hijos de Diogo Jota, Dinis y Duarte y familiares.

Mirá el resumen de la victoria de Liverpool sobre Wolverhampton en Anfield

