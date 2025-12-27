¿Llega HS4? El misterioso video de Harry Styles que encendió las alarmas sobre su regreso El ex One Direction sorprendió con un video de Forever, Forever, la balada en piano que tocó en su último show en vivo, y los fanáticos sospechan que se viene el anuncio oficial de su cuarto álbum. + Seguir en







Los fanáticos esperaban el anuncio de su cuarto álbum pero celebraron el gesto como un regalo. Redes sociales

Un anuncio sobre Harry Styles paralizó las redes este sábado 27 de diciembre, tras meses de especulaciones y una espera de casi dos años. El lanzamiento de un tema que no es nuevo, sino de su último show, fue tomado como un anticipo del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, al que los fans se refieren en redes como HS4.

El cantante de 31 años volvió a aparecer en su canal oficial de YouTube luego de dos años de silencio tras el lanzamiento de su último sencillo, Satellite. El nuevo video, titulado Forever, Forever, empieza con los fanáticos preparándose para la última actuación de su gira en Reggio Emilia, Italia, el 22 de julio de 2023.

El tema es una balada instrumental al piano que marcó la despedida de los escenarios después de una gira mundial de 24 meses, y dura más de 8 minutos. Muchos especulan que se trata de un adelanto y que el anuncio mayor podría llegar a la medianoche de este sábado.

Embed - Forever, Forever Las señales en torno al nuevo sencillo de Harry Styles Lo único que se sabe ciertamente sobre su nuevo sencillo es que el ex One Direction fue visto entrar en los estudios Rak, en Regent's Park, en Londres. Además, se lo vio trabajando con sus colaboradores habituales Kid Harpoon y Jeff Azoff. Finalmente, su amigo y músico británico Ed Sheeran habría escuchado parte del nuevo material y dijo que tiene "gran calidad".