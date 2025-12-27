27 de diciembre de 2025 Inicio
Cristiano Ronaldo marcó un doblete y lidera la tabla de goleadores en Arabia Saudita

El delantero portugués de 40 años brilló en la victoria del Al-Nassr frente a Al Okhdood para consolidar a su equipo en la cima del campeonato local.

El futbolista portugués metió doblete en el triunfo del Al-Nassr, en Arabia Saudita. 

Cristiano Ronaldo brilló este sábado en la victoria de Al-Nassr sobre Al Okhdood por la liga árabe. El capitán luso convirtió dos goles fundamentales para asegurar los tres puntos en condición de local. Esta actuación le permitió alcanzar el primer puesto entre los goleadores del torneo.

Messi y Cristiano, dos de los mejores futbolistas en actividad.
Messi vs. Cristiano Ronaldo: con cuántos títulos en su carrera cierran el 2025

El atacante aprovechó un anticipo de Abdulelah Al-Amri tras un envío de Joao Félix a los 31 minutos del primer tiempo. Ronaldo corrió hacia el segundo palo y definió con el arco libre para romper la paridad inicial que, hasta ese momento, parecía inquebrantable.

Antes del cierre de la primera etapa, el astro portugués selló el triunfo definitivo mediante una asistencia de Marcelo Brozovic. El goleador desvió con éxito un pase muy fuerte, que parecía inmanejable, que llegó desde el sector derecho del campo de juego.

Gracias a este resultado, el club de Riad sumó 30 unidades y mantiene la punta de la clasificación general. Actualmente, tiene una ventaja de cuatro puntos sobre su escolta inmediato, el Al-Hilal, tras terminar el partido, que se convirtió en una clave para ampliar la diferencia con el resto de los contrincantes.

El "Bicho" contabiliza 12 gritos en la reanudación de la Saudi Pro League. Comparte la cima de la tabla con su compañero Félix y supera por dos tantos al delantero noruego Joshua King, jugador del Al Khaleej.

La carrera por los 1.000 goles y el duelo con Lionel Messi

El futbolista portugués alcanzó la cifra de 956 anotaciones totales en su trayectoria profesional. Suma 40 festejos en lo que va del año 2025 y estira su récord histórico como máximo anotador mundial de la disciplina.

Por su parte, Lionel Messi registra un total de 896 goles a lo largo de su carrera. El astro argentino convirtió su tanto más reciente el 23 de noviembre ante FC Cincinnati en los Playoffs de la MLS y retomará la actividad oficial en febrero de 2026.

