7 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Demócrito, filósofo: "La vida es un tránsito; el mundo es una sala de espectáculos; el hombre entra en ella, mira y sale"

El filósofo nos invita a abandonar la ambición desmedida para alcanzar la “euthymia”, un estado de tranquilidad y alegría moderada que surge al comprender nuestro lugar en el cosmos.

Por
Demócrito de Abdera fue un filósofo griego que vivió entre 460 a.C. - 370 a.C. 

Demócrito de Abdera fue un filósofo griego que vivió entre 460 a.C. - 370 a.C. 

  • Demócrito de Abdera fue un pionero de la ciencia y la ética, proponiendo una visión del mundo basada en la observación racional y la aceptación de nuestra finitud.
  • Explicó que todo lo existente está compuesto por átomos indivisibles que se mueven en el vacío, anticipándose a la física moderna.
  • El filósofo sostenía que la vida es un tránsito temporal y el ser humano es una configuración momentánea de átomos que se agrupan al nacer y se disgregan al morir.
  • Conocido como "el filósofo que ríe", defendía que el equilibrio emocional y el buen humor son las mejores respuestas ante la fugacidad de la vida.

En la historia del pensamiento, pocas metáforas lograron capturar la fugacidad de la existencia de manera tan visual y serena como la de Demócrito. Para el pensador griego, la vida no era una posesión permanente ni un drama eterno, sino un breve pasaje.

Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado
Te puede interesar:

Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía

Al comparar el mundo con una "sala de espectáculos", invita a reflexionar sobre nuestro rol como observadores de una realidad que nos trasciende y que seguirá su curso mucho después de nuestra partida. Esta visión, lejos de ser nihilista, propone una aceptación elegante de la finitud humana, sugiriendo que la sabiduría reside en saber mirar con atención el tiempo que nos toca estar en escena. Es un recordatorio de la inevitabilidad de la partida final.

Para Demócrito, entender que somos pasajeros en tránsito debe conducirnos a la euthymia (tranquilidad de ánimo). Si la vida es breve, el objetivo no debe ser la acumulación de bienes o la búsqueda de poder, sino la alegría moderada y la eliminación del miedo.

Quién fue el filósofo Demócrito

Demócrito de Abdera

Demócrito de Abdera (aprox. 460 a.C. - 370 a.C.) fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes . Fue discípulo de Leucipo y se destacó por desarrollar una explicación materialista del universo que se anticipó por siglos a la ciencia moderna.

A diferencia de otros pensadores de su época que buscaban explicaciones místicas, Demócrito sostuvo que todo lo que existe está compuesto por partículas diminutas, indivisibles e invisibles llamadas átomos, que se mueven en el vacío. Su genialidad no se limitó a la física; también fue un profundo estudioso de la ética y la astronomía.

La sentencia de Demócrito sobre la vida como un "tránsito" se desprende justamente de esta concepción del universo. Si todo está formado por átomos que se agrupan y se disgregan, el ser humano es solo una configuración temporal de esa materia. Entrar a la "sala de espectáculos" significa nacer y adquirir la capacidad de contemplar la organización del cosmos.

Se lo recuerda históricamente como "el filósofo que ríe", debido a su carácter alegre y su convicción de que el equilibrio emocional y la moderación eran las claves para una vida lograda.

Noticias relacionadas

Se esperan lloviznas débiles durante la mañana del sábado en CABA. 

Continúan las lluvias y el mal tiempo en gran parte de Argentina: rigen alertas por tormentas

El traslado responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos, y que distingue entre feriados inamovibles (como el 25 de diciembre) y trasladables.

Cuáles son las localidades de Buenos Aires que tendrán feriado en marzo 2026

Las autoridades demoraron a una joven de 28 años.

La Plata: una mujer apuñaló a un jubilado tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

El mural con el rostro de Wanda Taddei. 

Inauguraron un mural en homenaje a Wanda Taddei a 16 años de su femicidio

Entre los detenidos se encuentra el director de la murga de Quilmes responsable de colocar la soga.

Detuvieron a los tres acusados de colocar la soga que degolló a un motociclista

Merlín Díaz fue estafada por tres mujeres que le ofrecieron una limpieza espiritual.

Revelaron los últimos chats de la peluquera que se quitó la vida tras sufrir una estafa millonaria

Rating Cero

La actriz es una de las famosas que entró a la casa de GH.

Escándalo en Gran Hermano: aseguran que le filtran datos a Andrea del Boca

Se separó Valentino López

Se separó Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

El antes y después de Guido Süller tras el lifting de labios.

La impresionante transformación de Guido Süller tras realizarse una cirugía estética

En noviembre de 2021, Patrick Hughes fue contratado para escribir y dirigir una película de ciencia ficción y acción titulada War Machine en Lionsgate, con Alan Ritchson en el papel principal. 
play

Cuál es la trama de Máquina de guerra, la película que estrenó Netflix y sorprende a todos

Ernestina Pais se contactó con Ángel de Brito para aclarar su situación tras el choque que tuvo en Vicente López.

Ernestina Pais rompió el silencio tras su choque en Vicente López y reveló un gesto que la salvó

Claudia sorprendió al bancar a Messi, tras su visita a Trump.

Claudia Villafañe defendió a Messi tras su visita a la Casa Blanca: "Puede decidir sin pensar qué va a decir el otro"

últimas noticias

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

Hace 16 minutos
Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Hace 23 minutos
Javier Milei comienza su actividad en los EEUU. 

Milei participará del Escudo de las Américas, la cumbre organizada por Trump en Miami

Hace 45 minutos
Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado

Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía

Hace 55 minutos
La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 850.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 56 minutos